Virtus Bologna, adesso è ufficiale: Scariolo è il nuovo Head Coach

Se ne parlava da giorni, ma adesso è anche ufficiale: Sergio Scariolo è il nuovo Head Coach della Virtus Bologna. Il tecnico aveva annunciato nella giornata di ieri la rescissione contrattuale con i Toronto Raptors, il che era stato interpretato da tutti come un'ulteriore conferma del suo arrivo a Bologna. Oggi, invece, è stata proprio la Virtus ad ufficializzare l'accordo con Scariolo attraverso una nota sul proprio sito.

Virtus-Scariolo, il comunicato del club

L’Amministratore Delegato Luca Baraldi è lieto di annunciare che Sergio Scariolo sarà Head Coach di Virtus Segafredo Bologna. Il tecnico bresciano inizia da vincente la carriera da allenatore, a soli 29 anni infatti conquista il suo primo scudetto sulla panchina della Scavolini Pesaro. Nella stagione 97/98 Scariolo lascia l’Italia ed approda al Tau Vitoria dove chiude al primo posto la Regular Season e raggiunge le finali della Liga ACB. Chiude la prima esperienza con il Club basco conquistando una Coppa del Re. Gli ottimi risultati ottenuti gli valgono la chiamata del Real Madrid, divenendo così il primo allenatore italiano alla guida dei “Blancos”.

Conquista subito il titolo Nazionale in finale contro Barcelona e viene nominato miglior allenatore dell’anno. Nel 2003 il passaggio alla guida del Malaga dove rimane per cinque stagioni arricchendo il suo palmarès con il Doble (Liga ACB e Coppa del Re) ottenuto nella stagione 2005/2006.

Nel 2009 diviene capo allenatore della Nazionale Spagnola. Nello stesso anno debutta agli Europei e conquista la sua prima medaglia d’oro in finale ai danni della Serbia. Vince la seconda medaglia d’oro agli Europei del 2011, questa volta contro la Francia di Tony Parker e chiude la sua prima esperienza con la selezione iberica conquistando nel 2012 la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra. Nel 2015, al ritorno sulla panchina delle “Furie Rosse”, conquista la terza medaglia d’oro agli Europei, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e il terzo posto agli Europei del 2017.

Nel luglio 2018 diventa vice-allenatore dei Toronto Raptors in NBA pur rimanendo sempre alla guida della panchina Spagnola. Il 2019 vede Sergio Scariolo protagonista indiscusso della scena del basket mondiale: la conquista dell’anello contro i Golden State Warriors e il primo posto con la Nazionale spagnola ai Mondiali lo rendono l’unico allenatore italiano ad aver vinto un Mondiale e un titolo NBA.

Il nuovo Coach delle V Nere verrà presentato agli organi di stampa martedì 22 giugno alle ore 11.30, presso la Virtus Segafredo Arena, alla presenza del Patron Massimo Zanetti.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Sergio Scariolo nella grande famiglia bianconera.

Foto sito Virtus Bologna