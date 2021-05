Virtus Bologna, buona la prima. 91-72 in Gara 1 contro Treviso

Partita in equilibrio per gran parte del tempo, poi la qualità della Virtus esce fuori. Oggi già in campo per Gara 2

È sembrata una Virtus Bologna nuova, diversa da quella vista in campo nelle ultime partite. Una Vu soprattutto solida, capace di andare sopra nel primo quarto e di non farsi raggiungere mai dalla De’Longhi Treviso, nonostante gli uomini di Menetti abbiano lottato alla pari con Belinelli e compagni per larghissimi tratti di partita. Oggi alle 20.45 di nuovo in campo: Gara 2 a Bologna, poi lunedì Gara 3 in Veneto.

Virtus Bologna-De’Longhi Treviso, il racconto della partita

Ritmi alti già dalle primissime battute di gara con le fiammate di Abass e Belinelli. Treviso però c’è e si porta in vantaggio con Sokolowoski, e tanto basta da portare Djordjevic a chiamare il time out. I frutti si vedono: Belinelli e Alibegovic firmano cinque punti consecutivi e, aiutati anche da Teodosic, chiudono in vantaggio il primo quarto. Secondo periodo che come il primo vede Treviso scattare per prima, con le due triple di Imbrò. Teodosic prende il pallino del gioco in mano, servendo prima Adams e poi Belinelli, che ha la mano calda e si vede. +9 virtus a un minuto all’intervallo, ma la tenacia De’Longhi con Russell e Logan riporta i veneti sul -3.

Al rientro in campo il ritmo è ancora molto alto e si segnano punti da una parte e dall’altra: Mekowulu e Abass, poi Russell e Gamble dalla lunetta. La Virtus prende la partita in mano e con Ricci e Belinelli prova a prendere il largo con un parziale di +7. Menetti capisce il momento e chiama due timeout, ma i suoi non riescono a limitare i danni e il terzo quarto si chiude a +11 Bologna. Nell’ultimo periodo De’Longhi prova a far cedere le certezze delle Vu nere, ma Alibegovic e Hunter bombardano De’Longhi, nonostante i punti di Sokolowoski facciano ancora galleggiare Treviso. La partita si chiude sul 91-72 dopo il 4/4 dalla lunetta di Teodosic e Gamble.

Foto pagina ufficiale Facebook Virtus Bologna