Virtus, dopo caso covid il ritorno agli allenamenti: "Pronti alla partenza per il ritiro di Folgaria"

Dopo l'accertamento di un caso di lieve positività tra il team della Virtus Segafredo Bologna, la società sportiva ha proseguito con i controlli che hanno dato esito negativo sulle persone sottoposte a screening.

"Il gruppo squadra si è prontamente sottoposto a nuovi tamponi, che hanno dato tutti esito negativo" - si legge in una nota della V nera, che ha aggiunto che vitso l'esito favorevole, "la squadra ha svolto regolare allenamento, in preparazione alla partenza per il ritiro di Folgaria, fissata per la mattina di venerdì 14 agosto."

Il soggetto interessato dalla bassa positività segue quanto previsto dal protocollo della sanità pubblica.