La Virtus vince lo scudetto, Bologna in festa: tifosi invadono piazza Maggiore | FOTO-VIDEO

Bandiere, fumogeni e cori. Milano affossato per 73 a 62. I festeggiamenti non si contengono, folla in centro per la V nera

Bandiere, fumogeni e cori. I festeggiamenti non si contengono, folla in centro per la Virtus che vince lo scudetto, a venti anni esatti dall'ultima impresa. Esplode la gioia in piazza Maggiore, nonostante i tempi di covid e zona gialla. La vittoria fa dimenticare la pandemia, impossibile contenere l'entusiasmo dei sostenitori della V nera.

Lo spettacolo dal palazzetto Segafredo Arena non si dimentica. La Virtus cancella l'Olimpia e dipinge il finale perfetto di un play-off perfetto chiuso con zero sconfitte e tre 'cappotti' consecutivi con il 3-0 rifilato a Trento e Brindisi prima e un 4-0 tondo tondo alla favorita Milano, poi. Annichilita al Forum e in terra emiliana senza troppi complimenti. Nell'ultimo atto della sfida che ha regalato alla Bologna bianconera il 16/o tricolore della sua storia, la squadra di Djordjevic fissa il punteggio sul tabellone sul 73 a 62.

(foto e video G.Notari)