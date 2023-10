C'è l'accordo fra Comune e Virtus: la femminile giocherà tutta la stagione al PalaDozza

La Virtus femminile giocherà tutta la stagione (campionato ed Eurolega) al PalaDozza dove l’ingresso sarà gratuito per tutti gli spettatori e le spettatrici. Accordo raggiunto dunque fra Palazzo d'Accursio e Virtus con soddisfazione reciproca delle parti visto che da un lato il gestore del Palasport incasserà quanto previsto per le partite, dall’altro la Virtus spenderà meno. Questo grazie a una formula che prevede un forfait fisso per ogni partita da parte della Virtus a cui si aggiunge però - questa la novità - una partnership tra Bologna Welcome e Virtus per la vendita degli spazi pubblicitari grazie alla quale si recupererà il resto delle risorse.