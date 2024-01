Il 5 febbraio a Bologna la premiazione della Hall Of Fame 2023 del volley

Torna la Hall of Fame della Pallavolo Italiana, riconoscimento istituito nel 2016 dalla Federazione Italiana Pallavolo in occasione del 70° anniversario dalla fondazione, per celebrare le donne e gli uomini che nelle varie categorie professionali hanno lasciato un segno indelebile nella storia della pallavolo italiana. La Hall of Fame, giunta alla sua quinta edizione, ha inoltre l’obiettivo di promuovere la storia, i valori e il senso di appartenenza del grande movimento del volley in Italia.

Lunedì 5 febbraio alle ore 11:00 a Bologna presso l'Auditorium Enzo Biagi, Salaborsa (Piazza del Nettuno 3) si terrà la cerimonia di premiazione della Hall Of Fame 2023, organizzata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. La Commissione di Valutazione e Giudicatrice, chiamata ogni anno ad eleggere i nuovi componenti della HOF e presieduta dal presidente federale Giuseppe Manfredi, è composta da giornalisti delle principali testate giornalistiche, radio e tv nazionali. La Giuria riunitasi online nei giorni scorsi ha scelto un vincitore per ognuna delle seguenti categorie e che verranno resi noti e introdotti nella Hall OF Fame durante la giornata celebrativa: