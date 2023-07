Volley femminile A2. Il roster della VTB Bologna potrà contare su Silvia Lotti

Nuovo arrivo di assoluto prestigio in casa Volley Team Bologna: Silvia Lotti entra ufficialmente a far parte del roster che affronterà il campionato di A2 2023/24. La schiacciatrice toscana, classe 1992, ha già molta esperienza alle spalle, frutto delle 14 stagioni disputate tra serie A1 e A2. Il suo palmares vanta una Coppa CEV, uno scudetto, una Coppa Italia di A1, una Coppa Italia di A2, una vittoria nei campionati europei e una nei mondiali juniores. Queste sono le prime dichiarazioni in rossoblu: “Ho scelto il Volley Team Bologna perché è un club che in questi anni ha dimostrato di essere competitivo, ambizioso e vincente: tre caratteristiche che combaciano perfettamente con la mia mentalità. Conosco già Saccani e Fiore, le quali mi hanno parlato benissimo sia della società che delle persone che la rappresentano. Nonostante le tante stagioni in serie A ogni anno per me è come se fosse il primo, lo affronto con tanto entusiasmo e determinazione perché sono convinta che si possa sempre migliorare. Metterò, al servizio della squadra, la mia esperienza e voglia di fare e sono convinta che con un bel gruppo ci si potrà divertire.”