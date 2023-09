Proseguono le amichevoli della Fatro Ozzano: le impressioni rimangono positive

Dopo le convincenti affermazioni sulla squadra under 18 della Vtb Bologna e sul Mosaico Ravenna, la Fatro Ozzano ha disputato ieri sera la terza gara amichevole del suo pre-campionato. Le ragazze di coach Turrini sono state ospiti della BSC Materials Sassuolo, formazione di discreto valore iscritta come le ozzanesi al girone C della serie B1 (che avrà inizio il prossimo 7 ottobre). Le modenesi si sono aggiudicate i primi due parziali, mentre Bondavalli e compagne hanno vinto i successivi due set disputati, facendo terminare l'incontro con una insolita parità. Ancora a riposo Pavani, alle prese con un piccolo problema a livello fisico, mentre è tornata sul parquet Ferrari dopo l'assenza nel match con Ravenna.

"Sassuolo ha giocato con ritmo, ha difeso e ha fatto la sua partita fino in fondo. C'è stato molto equilibrio in campo - commenta Manuel Turrini - e ho avuto delle buone indicazioni sulla mia squadra. Ho potuto ruotare parecchio gli esterni, mentre al centro, complice l'assenza di Pavani, ho potuto cambiare meno”. Oggi alle ore 17:30, è in programma al Palazzetto dello Sport di Ozzano la gara amichevole con Volley Modena (anch'essa iscritta al girone C di serie B1) e per l'occasione saranno presentate le ragazze che prenderanno parte alla prossima serie B1 assieme a tutte le squadre del settore giovanile.

"Sarà un ulteriore tappa del nostro percorso - continua il coach - e avremo la possibilità di provare altre situazioni. In questo momento stiamo vedendo come reagiscono le ragazze, cercando di conoscerci sempre meglio. Modena è una buona squadra e mi aspetto un altro match tirato come quello di ieri sera. Ci metteranno in difficoltà e dovremo essere bravi a reagire".