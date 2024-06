Arianna Gambini orgoglio di Ozzano: prestigiosa convocazione con la Nazionale Under 20

Altro giorno, altro giro di convocazioni in casa Scuola di Pallavolo Anderlini. Dopo quella di Stella Cornelli, Asia Spaziano e Martina Susio, nei giorni scorsi è arrivata la convocazione in Nazionale per altre giocatrici del club modenese. Si sta parlando della convocazione per la Nazionale Junionres Under 20: su segnalazione del direttore tecnico delle attività giovanili femminili, Gaetano Gagliardi, Arianna Gambini prenderà parte a un collegiale presso il Centro Federale Pavesi di Milano dal 21 giugno al 1° luglio. È l’ennesimo attestato di stima per una giovanissima (ha appena compiuto 19 anni) che ha il volley nel sangue. Classe 2005, si è già ritagliata più di una soddisfazione in Azzurro, come ad esempio lo splendido trionfo all’Europeo Under 19 nel 2022.

La sua passione per il volley è cominciata quando aveva appena 7 anni, giocando ad Ozzano dove è nata, prima di lasciare casa appena 16enne e approdare a Modena. Con la Moma Anderlini ha imboccato il giusto percorso di crescita, esordendo anche in Serie A con l’ambita maglia del Club Italia e intraprendendo una strada che l’ha portata a cambiare ruolo, diventando un libero. Nel corso dell’ultima stagione è stata protagonista in Serie B1, sempre con il Club Italia e per l’appunto in difesa, dimostrando di essere maturata parecchio. Una maturità che è sfociata in questa prestigiosa convocazione con la Nazionale Under 20: non c’è che dire, l’azzurro dona tantissimo ad Arianna e la speranza è di vederle indossare questa divisa molte altre volte in futuro.