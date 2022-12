B1: Altino interrompe l’imbattibilità della VTB Bologna, giornata storta per la capolista

Per la legge dei grandi numeri, forse prima o poi un ko doveva arrivare, ma di sicuro la VTB Bologna non avrebbe mai voluto che maturasse tra i propri tifosi. Dopo 9 vittorie di fila, la Tenaglia Altino ha inflitto alle emiliane il primo ko stagionale che comunque non pregiudica il primato nel girone D della B1 femminile di volley. Le abruzzesi si sono imposte 3-0, senza che la squadra di coach Zappaterra sia mai riuscita a entrare veramente in partita. È stata in poche parole la classica giornata storta che può capitare a tutti. Bologna rimane ferma a 25 punti in classifica, con 6 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici tra cui, da stasera, c’è proprio Altino. Il primo set ha evidenziato in pochi scambi la maggior fame delle ospiti.

Altino si è portata in men che non si dica sul 6-1 e poi sull’8-2, anche se Bologna ha risposto come una capolista dovrebbe sempre fare: il punteggio si è presto riequilibrato, prima del nuovo allungo abruzzese con un vantaggio minimo ma significativo. La VTB è riuscita a riavvicinarsi soltanto fino al 21-18, poi il parziale è scivolato via con gli attacchi vincenti di Altino che ha sbloccato la partita e iniziato a credere di poter fare il colpaccio.

Nella seconda frazione di gioco, dopo una iniziale fase di studio, le ragazze di coach Giandomenico hanno accumulato un punto dopo l’altro (16-10) e sul 24-17 in loro favore (ben 7 palle set a disposizione), lo 0-2 sembrava a portata di mano. Il “bis” è stato in realtà più complicato del previsto, con Bologna che annullato ben cinque set ball. Al sesto tentativo, un servizio out delle padrone di casa ha permesso ad Altino di raddoppiare. Con il vento in poppa, la Tenaglia ha alzato la voce anche nel terzo set. Il 4-0 iniziale è stato gestito con attenzione, nonostante un tentativo di ravvicinamento delle felsinee che ha prodotto però solamente un -3 (15-12).

Le difese altinesi hanno consentito di ricostruire di continuo, tanto è vero che i match ball sono stati ben sette. Ne è bastato uno soltanto per chiudere i conti, uno 0-3 che forse in pochi alla vigilia avrebbero previsto. Le ragazze di coach Zappaterra chiuderanno il 2022 tra una settimana sul campo di una rinata Trevi, una trasferta complessa ma sicuramente alla portata della capolista. Il tabellino del match:

VOLLEY TEAM BOLOGNA-TENAGLIA ALTINO 0-3 (19-25, 22-25, 18-25)

BOLOGNA: Ristori Tomberli, Taiani, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi, Laporta (L1), Dall'Olmo, Neriotti, Tonelli, Saccani. All. Zappaterra

ALTINO: Antonaci, Montechiarini, Orazi, Civardi, Giometti, Tarantino, Orlando, Graziani, Papa, Natalizia (L), Fanelli. All. Giandomenico