B1. Una bella Clai Imola fa sudare la capolista: Bologna rimonta e vince il derby

La Csi Clai Imola gioca una buona partita contro la capolista Vtb Fcredil Bologna e, nonostante la sconfitta per 3 set a 1 incassata dalle forti felsinee, offre una prestazione di livello che fa davvero ben sperare per le prossime gare in programma. Il derby non ha dunque tradito le attese, premiando quella che al momento sembra una squadra senza grandi rivali verso la promozione in A2. Nel primo set, la Clai parte subito forte e complici anche alcuni errori clamorosi di Bologna si porta prima sul 5-2 e poi sul 6-3. Moretto e compagne sono molto attente in ricezione, mentre le felsinee continuano a sbagliare parecchio in fase offensiva. Capitan Fiore con 3 punti consecutivi rimette in partita la sua squadra che raggiunge la parità sul 12-12. Dopo qualche minuto di sostanziale equilibrio in campo, un muro granitico e un ace di Migliorini portano Imola sul 16-14.

Entrambe le formazioni continuano ad essere assai imprecise, ma le santernine si portano sul 21-16 grazie a due ottimi attacchi di Missiroli e Rizzo, insuperabile anche sotto rete. La Clai gioca sciolta, mantiene il vantaggio e chiude il parziale sul 25-17 con una battuta vincente di Missiroli. Il secondo set si gioca punto a punto nelle fasi iniziali, ma è Bologna a provare il primo allungo portandosi sul 7-3 e in seguito sul 9-4 sfruttando anche alcune ricezioni errate da parte delle avversarie. Imola tira fuori tutto il suo carattere e con un break di 3 punti a 0 si riporta a sole 2 lunghezze dalle rossoblù sul 7-9.

Questo divario, così risicato nelle dimensioni, persiste per diversi scambi fino al 12-10 per Bologna. Rimane un parziale nel complesso equilibrato, di livello tecnico nettamente superiore al precedente. Altro allungo delle ospiti sul 17-13 ma Imola trova di nuovo la forza di reagire arrampicandosi fino al 18-16. Nuova e decisa spallata felsinea, con la squadra di Zappaterra che ritorna con prepotenza sul +5 (21-16). Contro-parziale delle padrone di casa che non mollano un centimetro: 21-20 Bologna. Nel concitato finale, Boninsegna e socie non calano di intensità e si portano in parità. Il tabellone dice 25-22 e 1-1 nel conto dei set vinti. Il terzo set inizia bene per la Clai. Un ottimo muro di Rizzo porta immediatamente le sue sul 3-1. Cammisa è incisiva in attacco e con 2 punti personali permette a Imola di allungare sul 7-4.

Bologna fa di tutto per rimanere attaccata al match e con enorme determinazione raggiunge la parità a 7. Le locali giocano bene, lottano con il cuore e tornano sul +3 grazie ad una battuta vincente di Cavalli (10-7). Il parziale vive di fiammate e tutto torna in equilibrio sul 10-10. Una lunga serie di cambi-palla cristallizza la parità fino al 14-14. Bologna sbaglia parecchio in battuta ma continua a pungere in attacco grazie ad un’ottima Ristori Tomberli, quest’oggi sempre al centro delle azioni felsinee. Il set rimane tiratissimo e viene deciso dai particolari, come spesso succede. Caliendo prova a pescare energie fresche dalla panchina, ma purtroppo per le imolesi serve a poco. Il parziale si chiude sul 25-23, nonostante l’ultimo tentativo di reazione firmato da Rizzo, come spesso le accade una delle ultime a mollare.

Il quarto e ultimo set ricalca grosso modo i parziali precedenti. Anche in questo frangente la Clai parte spingendo sull’acceleratore e conquista un piccolo vantaggio (9-7). Le bolognesi, squadra dal bagaglio tecnico davvero considerevole, sanno benissimo cosa fare in ogni momento della partita e piazzano il break (probabilmente) decisivo allungando sul 14-10 a loro favore. Le biancoblu non demordono e provano in tutti i modi a riequilibrare il set, ma Bologna mantiene i nervi saldi e senza troppi patemi chiude l’incontro con il secondo 25-22 di serata. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-VTB BOLOGNA 1-3 (25-17; 22-25; 23-25; 22-25)

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli 3, Cavalli 3, Tasholli ne, Cammisa 9, Folli, Migliorini 11, Mastrilli (L), Curti, Ndyaie, Morciano, Missiroli 7, Moretto 16, Rizzo 8. All. Caliendo

BOLOGNA: Ristori Tomberli 19, Taiani 1, Boninsegna 8, Fiore 16, Pavani 7, Campisi ne, Cavalli ne (L2), Bernardeschi, Laporta (L), Dall’Olmo Casadio ne, Neriotti 14, Saccani 5. All. Zappaterra