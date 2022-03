B1: bella e sfortunata, Imola strappa un buon punto dalla trasferta di Cremona

Una delle migliori Csi Clai Imola della stagione cede il passo all’Esperia Cremona, seconda forza del girone D della B1 femminile di volley, dopo 2 ore e mezza di partita vera. Il 2-3 in trasferta regala alle emiliane un ottimo punto che non va assolutamente buttato via. C’è equilibrio nel primo set. Sara Lodi inaugura l’incontro con la pipe del 3-1, il servizio di Folli vale la parità sul 6-6. Pedretti impatta con il mani out dell’8-8. Jasmina Crestin mette il naso avanti col rigore dell’11-10, salvo poi mettere in rete la fast del 12-12. Le squadre non riescono ad allungare, Rizzo risponde a Pionelli: 16-16. L’errore di Sara Lodi fissa il 18-18 su cui coach Magri richiama le sue. Migliorini ferma Crestin per il 18-20 e poi approfitta della ricezione negativa di Coppi per allungare sul 20-22.

Gherardi regala a Cremona il 22-22 da posto 2. Cristina Coppi ribalta il punteggio con l’ace del 23-22, l’attacco di Ferrari si ferma in rete e Cremona si procura due set point. Ferrari a muro su Pionelli porta il set ai vantaggi poi però vanifica tutto con l’attacco in rete per il 26-24 Esperia. Il secondo set inizia con equilibrio poi Imola mette la freccia per l’allungo che Cremona non fermerà: il primo tempo di Rizzo vale il 3-6. Lodi mette un punto al break ospite con il mani out del 5-8. Folli mura la fast di Crestin e sul 7-12, coach Magri mette le mani a T. La stessa coach tenta di cambiare la diagonale d’attacco e Ravera entra a referto con il rigore del 9-13.

Rizzo chiude il punto del 9-16 e coach Magri esaurisce i time-out. L’allungo di Imola non si arresta ed anzi porta fino alla chiusura di set, con Folli e Rizzo a colpire in attacco senza difficoltà: 14-25, 1-1. Gherardi apre il terzo periodo con un pallonetto. Lodi mura Folli per il 3-2. Rizzo fa ottima guardia su Brandini ed è 4-5. Imola ritenta la fuga grazie alle murate di Rizzo ed all’invasione cremonese che fissa il 4-8. Benedetta Rizzo è una furia a muro, Pionelli non passa, 6-11. Un paio di disattenzioni ospiti danno respiro a Cremona sul 10-14, capitan Brandini in fast trova il 12-15. Sull’attacco di Lodi, coach Ghiselli richiama le sue, 13-15. Rizzo sigla la due del 15-18, Pionelli trova il lungo linea del -2. Gherardi regala l’attacco del 20-21 a Cremona che si riavvicina pericolosamente.

Sara Lodi castiga Folli dai nove metri, 22-22 e timeout Ghiselli. La botta di Coppi vale il 23-22, poi ancora Lodi procura un set point. Ferrari annulla l’attacco di Brandini, 25-25. Gherardi da posto 4 offre una chance a Imola, Pionelli alza le barricate su Rizzo poi Lodi chiude un set tiratissimo per 29-27. Coppi risponde a Gherardi, 2-1. Brandini a muro su Folli firma il 4-1. Imola ricuce con Folli ma di nuovo Coppi di forza riporta avanti le sue sul 6-5. La diagonale di Pionelli vale il 9-8, la fast di Crestin sigla l’11-8. La cannonata di Coppi piega la difesa di Pelloni per il 13-9 del timeout Ghiselli. La fast di Brandini vale il 16-12, Imola prova a restare aggrappata al match grazie all’attacco out di Coppi, 18-15. Da qui, le ospiti infilano un break di 6-0 grazie al turno di battuta di Ferrari, il cui ace fissa il 18-19.

Il servizio di Coppi accorcia il gap sul 20-21, Rizzo non ci sta e realizza due punti per il 21-23. Gherardi si procura un set point da posto 4, Migliorini realizza il tap in vincente che porta l’incontro al tie-break. Cremona riparte con ottimo piglio, il muro di Coppi e la fast di Brandini valgono il 4-1. Il palleggio di Sara Lodi fissa l’8-3 del cambio campo. Rizzo alza il muro e firma due punti per l’8-6: è l’ultima fiammata di Imola, che poi lascia di fatto campo libero alla corsa delle tigri gialloblù. Due punti di Erika Pionelli riportano avanti Cremona e coach Ghiselli ferma il gioco. Crestin in fast prima e con il primo tempo poi spinge Esperia sul 13-8, Coppi regala alle sue sei match points. È una murata di Giorgia Arcuri ad abbassare il sipario per il 15-8 finale. Il tabellino del match:

ESPERIA CREMONA-CSI CLAI IMOLA 3-2 (26-24; 14-25; 29-27; 23-25; 15-8)

CREMONA: Brandini 11, Ravera 4, Lodi 17, Crestin 4, Arcuri 3, Coppi 15, Rizzieri 1, Pionelli 11, Pedretti 3, Frugoni, Zampedri (L), Martino. All: Magri

IMOLA: Pedrazzi, Taiani, Pelloni (L), Cavalli 2, Telarini, Bughignoli, Folli 10, Migliorini 9, Carnevali, Gherardi 23, Ferrari 12, Rizzo 24. All: Ghiselli