B1: brutta sconfitta per la Clai Imola, contro Garlasco la peggior prestazione stagionale

La peggior Csi Clai Imola della stagione regala 3 punti in trasferta ad una tutt’altro che irresistibile Volley 2001 Garlasco. Le due squadre sono rimaste molto vicine nel risultato nei vari set, ma a spuntarla sono state sempre le padrone di casa lombarde. La differenza di classifica avrebbe fatto immaginare ben altro match. Il primo set se lo è aggiudicato Garlasco con un perentorio 25-19, un 1-0 che però non ha intimorito più di tanto le ragazze di coach Ghiselli.

Le giocatrici imolesi sono infatti tornate in campo con la voglia di pareggiare subito il conto set, una determinazione che non è bastata. Il 25-21 in favore delle padrone di casa ha sancito il 2-0 provvisorio e una seria ipoteca sull’incontro. La terza frazione di gioco è stata ancora più equilibrata, un 25-22 che ha nuovamente premiato Garlasco e sancito la quarta sconfitta in campionato per la Csi Clai, forse la più inattesa.

Ora la formazione emiliana è al quarto posto del girone D della B1 femminile di volley. Nulla è perduto, anche la capolista Montale ha perso ieri, ma Imola dovrà sfoderare ben altre prestazioni nelle prossime settimane. Il tabellino del match:

Volley 2001 Garlasco – Csi Clai Imola 3-0 (25-19; 25-21; 25-22)

Volley 2001 Garlasco: Baruffi 3, De Martino, Ferrari (L). Sala 6, Vecerina 11, Favaretto 16, Sgherza 5, Cazzato, Cortellazzo 3, Armondi 5, Sellero. All: Angelescu

Csi Clai Imola: Pedrazzi, Taiani 3, Pelloni (L), Cavalli, Telarini, Bughignoli, Folli 6, Migliorini 4, Carnevali, Gherardi 12, Ferrari 5, Rizzo 9. All Ghiselli