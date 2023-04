B1. Con la Campagnola arriva il 4° acuto di fila della Clai Imola: terzo posto sempre più solido

Arriva la quarta vittoria consecutiva per la Csi Clai Imola, che torna dalla insidiosa trasferta di Campagnola Emilia con 3 punti davvero pesantissimi in ottica play-off. Con quelli conquistati in terra reggiana, salgono a 11 i punti arrivati nelle ultime 4 giornate e questo cospicuo bottino permette alla squadra del coach napoletano Nello Caliendo di tenere più che vivo il sogno di qualificarsi agli spareggi promozione. Arrivano inoltre ottime notizie anche dagli altri campi, con Forlì che supera Ravenna al tie-break e permette così alla formazione imolese di accumulare un vantaggio di ben 5 lunghezze sulle dirette inseguitrici, che si sono scontrate in questo turno di campionato e che ora si trovano appaiate a 34 punti in quarta posizione. Per la terza occasione consecutiva, la Clai vince e convince lontano dal PalaRuscello.

Come mai prima le era capitato in stagione, la squadra dimostra così di aver trovato una confortante continuità di rendimento anche nelle gare giocate in trasferta, vero tallone d’Achille delle santernine per tutta la prima parte di questa annata. A Campagnola la Clai ha giocato un’altra ottima partita, confermando il trend estremamente positivo delle ultime settimane. Determinata in attacco e straordinaria in difesa, la formazione biancoblù ha dimostrato nuovamente di essere in piena fiducia e di aver ritrovato tutte le proprie certezze proprio nel momento che più conta. Le padrone di casa partono forte nel primo set, spinte dalla necessità di fare punti per togliersi definitivamente dalla zona calda della graduatoria.

Il parziale è molto combattuto e lottato dal punto di vista agonistico, con entrambe le formazioni in grado di esprimere una pallavolo di discreto livello tecnico. Campagnola allunga nella parte centrale e si porta sul 18-15, ma la Clai reagisce e infila un contro-parziale davvero velenoso che porta il punteggio sul 24-19 per le ospiti. Dopo qualche errore delle ragazze imolesi, Sofia Moretto mette a terra il pallone del 25-23 che porta con merito la Clai sull’1-0. Il secondo set parte sul filo dell’equilibrio e si mantiene tale fino all’11 pari, momento in cui il muro del sestetto imolese comincia a funzionare alla grande iniziando così a portare tanti punti alle giocatrici di Caliendo. La Clai vola in un lampo sul 22-12 e sfruttando questo mortifero parziale di 11 punti a 1 si assicura anche il secondo parziale portandosi sul doppio vantaggio.

A questo punto, l’inerzia del match è tutto dalla parte di Missiroli e compagne, che giocano sciolte e sembrano aver magicamente ritrovato la felicità di stare assieme sul parquet. Campagnola è comunque squadra tosta e non molla la presa. Anche il terzo set è quindi molto combattuto, giocato punto a punto fino al 17-17. Un altro parziale Clai di 5 punti a 0 scava il solco definitivo tra le due rivali e le imolesi possono così festeggiare una vittoria meritata e che vale davvero oro per la classifica di questo equilibrato girone D. Da segnalare la stratosferica prestazione offensiva di Ilenia Cammisa, in gran spolvero nel match odierno con 21 palloni messi a terra e alcune giocate di pregevole fattura tecnica. Al termine della regular season mancano soltanto 3 incontri e i punti di vantaggio da difendere su chi insegue sono 5. La Clai giocherà per 2 volte tra le mura amiche (contro Jesi e Altino) e andrà a Forlì il 29 aprile per quella che potrebbe essere la partita decisiva in ottica qualificazione play-off.

Le santernine sono le uniche padrone del loro destino e si trovano in una situazione estremamente vantaggiosa, ma ciò che conforta maggiormente gli appassionati imolesi è la qualità di gioco espressa dalla loro squadra che, come un fiore, sembra essere sbocciata proprio a primavera. Così capitan Cavalli a fine partita: “Siamo molto contente, abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo state molto determinate oggi perché volevamo questa vittoria a tutti i costi. Le avversarie sono partite molto forte nel primo set e ci hanno messo parecchio in difficoltà, ma grazie ad un bel break nel finale lo abbiamo portato a casa. Stasera la differenza l’ha fatta il saper essere sempre lucide in ogni momento dell’incontro, anche quando ci siamo trovate sotto nel punteggio. È stata una bella vittoria di squadra, di tutte 14. Adesso testa alla prossima, alla sfida con Jesi. Sarà un’altra bella battaglia, così come tutte le 3 partite che ci aspettano da qui alla fine”. Il tabellino del match:

CAMPAGNOLA EMILIA-CLAI IMOLA 0-3 (23-25; 17-25; 23-25)

CAMPAGNOLA: Solieri (L1), Frignani 2, Galli Venturelli 3, Maghenzani 11, Fanzini 3, Ferrari (L2) ne, Errichiello 2, Varini 2, Fava 8, Giaroli ne, Secciani 4, Trevisani 1, Adani 7. All. Longagnani

IMOLA: Telarini (L2) ne, Arcangeli 1, Cavalli 1, Tasholli, Cammisa 21, Folli ne, Migliorini 9, Mastrilli (L), Curti ne, Ndiaye ne, Morciano ne, Missiroli 7, Moretto 10, Rizzo 6. All: Caliendo