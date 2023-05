B1. La Clai Imola batte Altino nell’ultima di campionato e comincia a pensare ai play-off

Si chiude con una bella e significativa affermazione la regular season della Csi Clai Imola. Al PalaRuscello le imolesi superano al tie-break, dopo oltre due ore di gioco, le abruzzesi di Altino e conquistano il loro settimo successo consecutivo in questo straordinario finale di stagione. La partita aveva poco da dire per la classifica finale del girone, ma le due squadre in campo non si sono per nulla risparmiate, alla ricerca entrambe di una vittoria che potesse portare fiducia ad una sola settimana dall’inizio dei play-off promozione. I due allenatori, come prevedibile, hanno utilizzato l’incontro odierno per dare spazio a quelle giocatrici solitamente meno utilizzate e per cercare inoltre valide soluzioni alternative da impiegare nei prossimi match in caso ce ne fosse bisogno.

La panchina di Imola, come già successo a Forlì lo scorso sabato, ha risposto presente e tutte le ragazze impiegate oggi da Nello Caliendo hanno portato punti alla causa e hanno messo in campo una grande determinazione, dimostrando la loro professionalità e la loro voglia di ritagliarsi una parte da protagoniste all’interno di questo progetto tecnico. La partita è stata costellata da parecchi errori tecnici per buona parte della sua durata, ma il tasso di agonismo sul parquet si è sempre mantenuto ad un buon livello e di conseguenza non sono mancati scambi molto combattuti ed appassionanti. Caliendo inizialmente lascia fuori capitan Cavalli, Migliorini e Moretto e getta nella mischia le giovanissime Arcangeli, Curti e Ndiaye. Il primo set è giocato punto a punto, con le difese che spesso hanno il sopravvento sugli attacchi. Altino ottiene molto dal suo muro ed opera il break decisivo sul 18-19.

Un parziale di 4-2 scava quel divario che le santernine non saranno più capaci di recuperare nonostante gli sforzi profusi. È 25-22 sul tabellone e 1-0 per le ospiti. Anche il secondo set è nel complesso molto equilibrato. Migliorini entra per Rizzo e fa sentire immediatamente il proprio peso sotto rete. La Clai , però, sbaglia molto in attacco, ma anche Altino è parecchio imprecisa a livello offensivo e non riesce ad approfittarne per scappare nel punteggio. Nel finale di parziale, giocato ai vantaggi, Imola è più lucida nella gestione di un paio di situazioni di gioco e raggiunge la parità nei set grazie al 27-25 finale. Ad inizio terzo set, entrano Morciano e Moretto sulle bande e Cavalli in regia. Continuano le rotazioni in casa Clai, ma in questo caso è Giandomenico a pescare il jolly dalla panchina. Graziani, anche lei appena entrata in campo, mette a segno 7 punti nell’intero parziale e contribuisce in maniera determinante al 25-18 che porta le abruzzesi con merito sul 2-1 provvisorio. Imola non molla, tira fuori tutto il suo orgoglio e continua a combattere per ribaltare il match.

Ad inizio quarto set Sofia Moretto, fino a quel momento piuttosto silente, alza la voce e comincia a macinare punti. La Clai, spinta da una delle sue leader indiscusse, tiene sempre la testa avanti e allunga fino al 15-9. La gestione del vantaggio accumulato è buona e nonostante qualche disattenzione nei punti successivi, le ragazze di Caliendo pareggiano il conto dei set grazie ad un 25-19 che non lascia spazio a repliche di alcun tipo. Nel tie-break decisivo, le padrone di casa sembrano crederci di più sin dal primo punto. Spinte da una regia come sempre sontuosa di Sofia Cavalli, le santernine allungano con decisione il passo e si portano sul 7-4 in un lampo. Altino regala parecchi punti con la battuta, mentre la Clai non spreca le sue occasioni. Le abruzzesi, con grande forza di volontà, si riportano sotto fino all’11-10, ma all’improvviso entra in scena Francesca Morciano. La potente schiacciatrice approfitta al massimo della sua occasione e mette a terra 3 punti consecutivi che si rivelano decisivi per la vittoria della sua squadra. Un ace di Cavalli mette la parola fine alla contesa e regala alla formazione imolese una vittoria di prestigio ed importante soprattutto dal punto di vista del morale. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-TENAGLIA ALTINO 3-2 (22-25; 27-25; 18-25; 25-19; 15-10)

IMOLA: Telarini (L2), Arcangeli 12, Cavalli 6, Tasholli 4, Cammisa 9, Folli, Migliorini 11, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye 3, Morciano 9, Missiroli 8, Moretto 11, Rizzo 2. All. Caliendo

ALTINO: Antonaci 10, Ferrara 5, Graziani 12, Papa 1, Picchi, Montechiarini 13, Natalizia (L2), Orazi 11, Conti (L) 1, Civardi 6, Giometti 6, Tarantino 1, Fanelli 6. All. Giandomenico