B1: la miglior Clai Imola della stagione batte e supera in classifica Ravenna

La Csi Clai Imola si mette il vestito migliore nell’occasione (per adesso) più importante e con una prestazione monstre supera con pieno merito Ravenna per 3 set a 1. La sfida di altissima classifica giocata al PalaRuscello non ha tradito le aspettative del numeroso pubblico presente sugli spalti e ha offerto un match molto divertente e spettacolare nonostante la posta in palio fosse davvero molto elevata. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, senza fare troppi calcoli, e hanno combattuto punto a punto per quasi due ore giocando nel complesso una pallavolo di discreto livello. Come spesso succede in queste occasioni, sono stati gli episodi a fare la differenza e a consegnare alla squadra di Nello Caliendo una vittoria dal peso specifico non qualificabile.

Cavalli e socie venivano da una settimana per nulla semplice e da una sconfitta molto dolorosa patita sul campo di Modena, ma sono state abilissime nel trovare i giusti stimoli per affrontare il big-match con la necessaria determinazione. Gli occhi delle atlete in campo erano quelli giusti e la prestazione del collettivo è stata la risposta migliore a tutti i dubbi nati dopo il passo falso dello scorso turno di campionato. È stato un incontro non adatto ai deboli di cuore, rimasto sempre sul filo del rasoio per tutto il suo sviluppo anche a causa di un agonismo a tratti esasperato.

Le ospiti si aggiudicano il primo parziale per 26-24, mentre Imola si porta a casa il secondo per 28-26 chiudendo al quarto set point grazie ad bellissimo un muro di Sofia Migliorini che rimette in parità la contesa. Nel terzo set, avvio shock per le santernine padrone di casa. In un lampo Ravenna si porta sul 6-0 e tenta la fuga decisiva per riportarsi in vantaggio. A questo punto entra però in scena il talento smisurato di Elena Missiroli. La giovanissima speranza imolese, ravennate di nascita, diventa la protagonista assoluta sul parquet e mette a terra una serie di palloni che consente alla sua squadra di raggiungere prima e superare poi le avversarie. La Clai raddrizza così un parziale che sembrava perso ed ha la forza di rimettere il naso avanti nel momento più complicato della sua serata. L’ultimo e decisivo set, il quarto, è un’altalena di emozioni difficile da descrivere. Imola si porta in vantaggio nella parte iniziale, sfruttando l’inerzia dell’incredibile rimonta appena effettuata, ma Ravenna non ne vuole sapere di mollare e arriva fino al 17-15 a suo favore.

Nel finale Sofia Moretto alza la voce e grazie ad alcune giocate di gran classe scava quel piccolo solco che risulterà poi sufficiente alla formazione imolese per aggiudicarsi la partita e soprattutto i 3 punti. Monumentale prestazione di Benedetta Rizzo, autrice di 20 punti ed immarcabile dalle rivali per tutta la durata della partita. Eccellenti come al solito la regia di Sofia Cavalli e la fase difensiva di Alessia Mastrilli, libero sempre più in grado di spostare gli equilibri grazie alla sua enorme reattività in campo. La migliore Clai della stagione mette la freccia, effettua il sorpasso sulle romagnole e agguanta la seconda piazza in classifica dietro alla capolista Bologna, che ottiene a Forlì l’ottava vittoria consecutiva nel girone.

Una vittoria di squadra che rilancia le ambizioni del gruppo e che dimostra (se ce ne fosse ancora bisogno) il valore immenso di queste ragazze, decise a giocare un campionato di vertice e a regalare ai loro tifosi tantissime altre emozioni come quelle odierne. Arriva la quinta vittoria consecutiva in casa e il fortino rimane inviolato anche dopo questo assalto. Peccato per il primo set perso in stagione al PalaRuscello, ma stasera di questo importa davvero poco a tutti.

Questo il commento di una raggiante Elena Missiroli subito dopo la gara: “Siamo veramente tanto felici. La partita di Modena è stata un brutto scivolone, ma noi siamo quelle di stasera. Tutte siamo ugualmente importanti all’interno del gruppo, non ci sono giocatrici di punta. Abbiamo la fortuna di essere una squadra molto unita e questo è il nostro punto di forza. Abbiamo dato un segnale importante, perché venivamo da una settimana molto pesante durante la quale Nello non ci ha perdonato nulla. Dal punto di vista personale, stasera ero abbastanza agitata. Ravenna è la città in cui sono nata e cresciuta come pallavolista. Non avevo mai vinto contro di loro, e farlo con Imola è stato davvero stupendo. Qui ho trovato persone splendide che mi fanno sentire a casa. È stata la mia miglior partita in maglia Clai e sono davvero soddisfatta. Adesso testa bassa e continuiamo a lavorare. Se giochiamo così, con questo carattere, possiamo fare tante cose belle”.

Per la decima giornata di campionato, in calendario l’ennesimo turno interno per la Clai. Al PalaRuscello arriverà Campagnola, in costante risalita dopo un avvio di stagione complicato e reduce dalla netta vittoria per 3-0 ai danni di Modena. Appuntamento per sabato 10 dicembre alle ore 18 per quello che sarà l’ultimo impegno casalingo del 2022. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-MOSAICO RAVENNA 3-1 (24-26; 28-26; 25-22; 25-23)

Csi Clai Imola: Telarini (L2) ne, Lanzoni ne, Arcangeli, Cavalli 1, Tasholli 1, Cammisa 8, Folli ne, Migliorini 8, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Missiroli 18, Moretto 17, Rizzo 20. All. Caliendo

Ravenna: Mandà 1, Casali ne, Masotti (L2) ne, Aluigi 11, Toppetti (L), Casotti 3, Rubini 19, Haly 4, Marku 14, Giardi 10, Benzoni ne, Vingaretti 1. All. Focchi