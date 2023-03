B1. Clai Imola, parla coach Caliendo: "Ora si entra nel vivo del campionato"

Reduce da due vittorie in trasferta per 3-0, la Csi Clai Imola scivola in casa contro un volenteroso Volley Club Cesena, entrato in partita con una mezz’ora di ritardo, ma poi capace di portare il match dalla sua parte. L’analisi dell’allenatore Nello Caliendo a distanza di qualche ora dalla sconfitta è lucida.

Ecco le sue parole: ”La partita di sabato è iniziata benissimo con un primo set dove siamo riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo preparato. Nel secondo set siamo rimasti imbrigliati in una rotazione negativa che ci ha molto innervosito. Il nostro limite infatti è questo: a volte perdiamo il bandolo della matassa e finiamo per perdere il controllo. Questo ci condiziona il gioco e le scelte. Dall’altra parte della rete, Cesena, nonostante la classifica, è una signora squadra. Ha un riferimento importante in attacco come Benazzi, e da gennaio si è rinforzata con l’arrivo di Pinali che giocava in A2. Al tie-break poi abbiamo pagato qualche errore non provocato e qualche disattenzione figlie della perdita di tranquillità determinata dalla voglia di fare risultato”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Ora si entra nel vivo del campionato. La seconda parte della stagione è quella dove si raccolgono i frutti del lavoro. Le squadre danno tutte il massimo, come dimostrano ad esempio i risultati di Clementina che sarà la nostra prossima avversaria. Una squadra che gioca bene e che gioca per un obiettivo preciso che è la salvezza. Noi dobbiamo cercare di essere lucidi e di fare il nostro gioco”.