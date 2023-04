Volley femminile B1. La Clai Imola continua a credere nel sogno play-off

Dopo la breve pausa per le festività pasquali, torna in campo la Csi Clai Imola. Inizia l’entusiasmante volata finale della regular season, con la squadra di Nello Caliendo che affronterà questo momento cruciale dell’annata forte del suo terzo posto in classifica. Questa posizione, rinsaldata dalla straordinaria vittoria in rimonta sul campo di Ravenna dello scorso primo di aprile (3-2 il punteggio finale al PalaCosta), sarà da difendere con le unghie e con i denti per conquistare la possibilità di giocare gli spareggi che valgono la promozione in serie A2.

Al termine del campionato mancano soltanto 4 partite e la formazione imolese sarà l’unica padrona del proprio destino grazie al cospicuo vantaggio maturato sulle dirette inseguitrici, con la stessa Ravenna distante 3 lunghezze e Forlì ferma appena 1 punto più in basso. Primo di questi quattro fondamentali impegni sarà la trasferta sul parquet di Campagnola Emilia per il match valevole per la 23^ giornata del girone D di serie B1. La squadra di coach Simone Longagnani è in piena lotta per evitare la retrocessione e al momento si trova nel gruppone di squadre a 30 punti (assieme a Cesena, Jesi e Trevi) che si trova a gestire un margine non del tutto rassicurante su Corridonia, attualmente terzultima in graduatoria.

Le reggiane stanno comunque vivendo un ottimo momento di forma. Lo dimostrano le 4 vittorie conquistate negli ultimi 5 incontri, serie positiva che ha permesso loro di prendere una consistente boccata di ossigeno dopo un periodo veramente complicato a livello di risultati e prestazioni. Anche la Clai arriva molto carica a questa sfida. Nelle ultime 3 uscite sono infatti arrivati 3 successi convincenti e soprattutto la squadra santernina ha dato l’impressione di aver finalmente ritrovato la sua pallavolo migliore proprio nel momento più importante.

Tutto l’ambiente crede ancora di più al sogno play-off, anche se ancora molto deve esser fatto. Sofia Moretto ha così presentato la partita ai canali societari: “Siamo tornati martedì a lavorare in palestra. Abbiamo avuto qualche giorno di pausa e abbiamo così potuto recuperato energie per questo mese di fuoco che ci aspetta. Siamo padrone del nostro destino. Dobbiamo fare del nostro meglio in queste ultime partite partendo da quella di sabato contro Campagnola che è una squadra compatta e determinata a fare bene. Noi dovremo giocare unite come abbiamo fatto ultimamente, cercando di sfruttare le nostre qualità migliori”.