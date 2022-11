B1: la Clai Imola guarda avanti dopo la sconfitta al tie-break nel derby

È arrivata alla sesta giornata di campionato il primo stop della Csi Clai Imola sul campo della VTB Bologna che conferma la sua candidatura al ruolo di protagonista nella corsa per un posto ai play-off promozione. È Sofia Moretto a tracciare un bilancio della partita di Bologna tramite i canali ufficiali della società: “Una partita piena di emozioni. Peccato per il risultato, però devo dire che per come era cominciata la partita, ci siamo risollevate bene. Abbiamo battuto meglio e siamo migliorate nel gioco di muro e difesa. Siamo rimaste sul pezzo, ma alla fine abbiamo pagato qualche errore di troppo. Loro sono una bella squadra, molto compatta. Noi dobbiamo migliorare in quei momenti in cui siamo avanti nel punteggio, quando serve mantenere il ritmo alto. Ed invece ci siamo fatte riprendere. Abbiamo pagato un po’ di disordine nel nostro gioco”.

Il primo big match della stagione ha dimostrato che questa Clai può giocarsela con tutte le avversarie del campionato: “Noi pensiamo una partita alla volta. Nei set che abbiamo vinto, abbiamo dimostrato di essere al loro livello. Ogni partita fa storia a parte. Ogni avversario non è da sottovalutare. Bologna è molto forte e noi abbiamo fatto del nostro meglio”.

La giornata di campionato dello scorso fine settimana non è vissuta solo sulla sfida al vertice tra Bologna e Imola. Grande curiosità e attenzione è andata anche sulla partita di Ravenna tra Mosaico Ravenna e Tenaglia Altino. Le ravennati, outsider del girone, hanno colto una netta vittoria per 3-0, che le mantiene nei quartieri alti. Delusione invece per Altino che era attesa da un’altra verifica del suo valore. Questa volta la squadra abruzzese ha lasciato per la prima volta l’intera posta in palio alle avversarie, rimanendo ferma a quota 10 e lasciando scappare le dirette concorrenti per un posto ai play-off.