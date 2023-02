B1. Clai Imola, Ilenia Cammisa: “Si è rivista la squadra con la voglia di vincere”

Il girone di ritorno per Csi Clai Imola comincia esattamente come era cominciato quello di andata, anzi meglio. Perché se è vero che il girone di andata è stato avaro di soddisfazioni in trasferta, il girone di ritorno si apre proprio con una roboante vittoria lontano da Imola. Vittima della forza di Csi Clai è ancora l’ambiziosa Lucky Wind Trevi che aveva girato alla boa della tredicesima giornata davanti a Csi Clai di una lunghezza.

Ma il gioco della squadra di Caliendo, e forse la grande voglia di riscatto, sono state fatali alle padrone di casa, come trapela dalle parole di Ilenia Cammisa, contattata dai canali ufficiali del club emiliano: “Sono davvero super-contenta della mia prova, ma soprattutto della prestazione del gruppo. Si è rivista in campo una squadra con voglia di vincere. I fondamentali che ci hanno aiutato anche oggi sono muro e difesa. Quando funzionano, poi l’attacco riesce ad essere determinante con la giusta grinta. I nostri obiettivi rimangono sempre gli stessi. Ovviamente andranno rivalutati partita dopo partita. Il campionato è difficile, però con questo spirito qui possiamo toglierci belle soddisfazioni”.

Cammisa si è anche soffermata su Trevi e sulle sue potenzialità: “Trevi, come all’andata, non è riuscita ad opporci resistenza. Sinceramente non so spiegarmelo. È una squadra forte che è stata capace in tante situazioni di dimostrare il suo valore. Invece contro di noi non sono riuscite a combattere”.