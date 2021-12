B1: CLAI Imola irriconoscibile nell'ultima del 2021, Cremona espugna il PalaRuscello

Unasottotono subisce il gioco di unacorsara che con merito sbanca il PalaRuscello con un secco 3-0. Coachmanda in campo Cavalli al palleggio, Ferrari opposto, Bughignoli e Folli in banda, Migliorini e Rizzo al centro, Pelloni libero. Risponde coachcon Arcuri in regia e Lodi in diagonale, Coppi e Pionelli ai lati, Brandini e Frugoni centrali, Zampedri libero. Imola comincia facendo la voce grossa a muro con Cavalli su Brandini, 3-3. Ferrari riporta avanti le locali sul 5-4 per poi allungare sul 7-5.di seconda di Cavalli fissano il 9-8.

Coppi carica le compagne con l’attacco del 12-11. La murata di coppia Lodi-Arcuri porta avanti Cremona sul 12-13. Esperia amplia il divario, complici alcuni errori di Imola e la buona vena di Sara Lodi in attacco. Bughignoli esagera regalando il 14-19. Cristina Coppi passa in mezzo al muro firmando il 16-21. Brandini di giustezza mette giù dal centro il 18-23. Erika Pionelli sigilla il primo periodo sul 21-25 con un mani fuori. Il secondo set parte con equilibrio, Ferrari fissa il 4-4 in lungo linea.

Pionelli di forza trova il punto del 6-7. Migliorini passa al centro ed accorcia sul 9-10, poi sbaglia dai nove metri e Cremona si porta sul 10-13. Chiara Brandini firma dal centro il 13-16, presto imitata da Frugoni, per il 13-17 del timeout Ghiselli. Due errori in attacco ed uno in ricezione ridanno linfa alle romagnole che accorciano sul 16-18 ma una decisa Frugoni trova la fast del 17-22 che tarpa le ali delle locali. Bughignoli esagera al servizio offrendo quattro set points a Cremona. Chiara Brandini chiude il set con una fast diagonale sui quattro metri: 20-25 e 2-0 Esperia. Sara Lodi ritorna in gioco con l’attacco del 4-3. Coppi impatta in pallonetto sul punteggio di 8-8. Folli manda lungo il servizio dell’11-13 Cremona.

Imola pareggia sul 15-15 poi mette la freccia grazie all’errore in attacco di Sara Lodi: 17-15 e timeout per coach Magri. Lodi si fa perdonare accorciando il divario sul -1. Pionelli di forza impatta sul 18-18 poi Arcuri di seconda castiga Imola per il 19-21 che inverte definitivamente l’inerzia del periodo. Cristina Coppi a tutto braccio fissa il 19-22. Sofia Migliorini mette in rete il servizio del 20-24 Esperia. Un’indemoniata Cristina Coppi abbassa il sipario con l’ennesima botta da posto 4, siglando il 20-25 dello 0-3 finale. Il tabellino del match:

Csi Clai Imola – Us Esperia Cremona 0-3 (21-25; 20-25; 20-25)

Csi Clai Imola: Pedrazzi, Taiani, Pelloni (L), Cavalli 1, Telarini (L), Bughignoli 7, Folli 13, Migliorini 4, Carnevali, Gherardi, Ferrari 12, Rizzo 7. All: Ghiselli

Us Esperia Cremona: Brandini 4, Ravera, Lodi 9, Crestin, Arcuri, Coppi 12, Rizzieri, Pionelli 15, Pedretti, Frugoni10, Zampedri (L), Martino. All: Magri