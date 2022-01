B1: la Clai Imola rimarrà lontana dai campi almeno fino al 12 febbraio

Prolungata fino al 6 febbraio la sospensione dei campionati di. Con un comunicato pubblicato nella serata della giornata di ieri mercoledì 19 gennaio, la Federazione Italiana Pallavolo ha reso noto che “non sussistono le condizioni necessarie per far ripartite il 24 gennaio in sicurezza, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria.

Da oggi fino al 6 febbraio saranno sospese le amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti”. Per quanto riguarda Csi Clai Imola quindi, si protrae fino al 6 febbraio la sospensione di tutti i campionati che riguardano le squadre della società.

La prima squadra, impegnata nel girone D del campionato di serie B1, vede perciò rimandati gli incontri di domenica 30 gennaio in programma a Cesena contro Elettromeccanica Angelini valido per la 14esima giornata, e di domenica 6 febbraio in programma in casa contro Fos Wimore Centro Volley Reggiano valido per la 15esima giornata. Se non vi saranno altri rinvii, si tornerà in campo sabato 12 febbraio a Garlasco per la partita contro Volley 2001 per la giornata numero 16 con 5 giornate che dovranno essere recuperate.