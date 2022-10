Volley femminile B1: la Clai Imola nelle Marche con un unico risultato da conquistare

Dopo il turno di riposo osservato nello scorso fine settimana, la Csi Clai Imola torna sul parquet casalingo del PalaRuscello per disputare il match valevole per la terza giornata del campionato di serie B1. Le ragazze di Nello Caliendo scenderanno in campo sabato 22 ottobre alle 18 per sfidare la Corplast Edilvetri Corridonia di coach Mauro Messi. La neo-promossa compagine marchigiana ha iniziato la stagione con il piede giusto e ha conquistato finora ben 4 punti (sconfitta al tie-break sul campo di Ravenna e netta vittoria casalinga con Modena), bottino di tutto rilievo che la colloca per il momento nelle zone nobili della classifica.

Le temibili ospiti possono contare su un gruppo solido e di discreta qualità, che lavora assieme da anni e che è stato migliorato durante l’estate con l’inserimento di atlete di assoluto valore come il libero Sara Zannini, l’opposto Monica Gobbi e la talentuosa schiacciatrice Federica Gatta. Per la Clai l’affascinante sfida di sabato diventa quindi un ottimo banco di prova per testare nuovamente le proprie ambizioni, di fronte ad un avversario forte e che potrebbe nascondere più di qualche insidia.

Cavalli e compagne devono comunque ripartire dal buonissimo livello di gioco espresso nel vittorioso esordio contro Trevi dello scorso 8 ottobre e hanno potuto sfruttare queste due settimane di lavoro in palestra per perfezionare ulteriormente i meccanismi di gioco ed affinare l’intesa fra i vari reparti. Iniziare il campionato con un’affermazione così convincente sotto tanti punti di vista è stata sicuramente un’ottima iniezione di fiducia per tutto il gruppo di Caliendo e le prime ad esserne consapevoli sono proprio le stesse giocatrici imolesi.

Quello che conta adesso è proseguire senza tentennamenti sulla strada tracciata e inseguire con voglia e determinazione un ulteriore successo, che sarebbe davvero fondamentale per dare un’impronta forte alla stagione appena iniziata. La Clai ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocare un campionato di alto profilo e deve approcciarsi nel miglior modo possibile a questo secondo impegno casalingo consecutivo, con l’unico obiettivo di continuare a vincere e convincere il pubblico di Imola.