B1: la Clai Imola sfata il tabù trasferta, sontuoso 3-0 sul campo della Lucky Wind Trevi

Dopo oltre tre lunghi mesi, la Csi Clai Imola torna a vincere in trasferta sfoderando in terra umbra una prestazione maiuscola sotto ogni punto di vista. Le ragazze di Nello Caliendo hanno espugnato il parquet di Trevi con un netto e meritatissimo 3-0 e grazie a questo fondamentale successo superano in classifica proprio le avversarie odierne portandosi provvisoriamente in terza posizione alle spalle di Bologna e Altino. Dopo tre settimane di pausa forzata, la formazione imolese ha quindi iniziato nella miglior maniera possibile il girone di ritorno del campionato di serie B1, ottenendo tre punti davvero pesantissimi contro una diretta concorrente nella serrata lotta per la conquista di un posto nei play-off. Per tutto il match si è finalmente rivista in campo la squadra concentrata e decisa di inizio stagione, capace di offrire una prova maschia e convincente e di superare senza troppi patemi un ostacolo che alla vigilia sembrava invece poter offrire parecchie insidie.

Superlativa in fase difensiva, la Clai è tornata a giocare una pallavolo di ottimo livello e ha dominato Trevi sin dall’inizio della contesa, senza che le umbre dessero mai la reale sensazione di poter ribaltare in qualche modo l’esito dell’incontro. Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, Imola ha piazzato il break decisivo nella parte centrale del parziale grazie ad alcune giocate molto spettacolari di Ilenia Cammisa, oggi protagonista indiscussa sul rettangolo di gioco con ben 14 palloni messi a terra. Le padrone di casa, incapaci di trovare le adeguate contromosse, hanno a lungo subito la ritrovata efficacia del muro santernino e non hanno potuto fare altro che leggere il 25-13 finale sul tabellone del PalaGallinella.

Secondo set, stessa musica. Moretto e compagne continuano a spingere forte sull’acceleratore e prendono fin da subito un discreto vantaggio anche nel secondo parziale, portandosi prima sul 9-5 e poi sul 15-10. Il divario, frutto della differenza di valori vista in campo, rimaneva tale fino al termine e la Clai si portava così sul doppio vantaggio grazie ad un 25-15 che non lascia troppo spazio all’immaginazione. Ad inizio terzo set, dopo una lunga sosta dovuta ad un mal funzionamento del referto elettronico, Trevi reagisce con veemenza e mette per la prima volta in seria difficoltà le ragazze imolesi, costruendo punto dopo punto un vantaggio di 5 lunghezze (10-5 il parziale per le umbre). Ma la Clai è in serata di grazia e piazza un contro-break impressionante che annichilisce le avversarie e avvicina quindi le biancoblu al successo finale.

La formazione di Ricci, molto fallosa per tutta la durata del match, non trova le energie necessarie per rispondere alla prepotenza delle rivali e di conseguenza non può fare altro che alzare bandiera bianca e arrendersi, di fronte ad una formazione che oggi si è dimostrata nel complesso più forte e più volenterosa di conquistare i 3 punti. Da sottolineare la prova estremamente positiva di tutto l’organico, aiutato dalla sapiente regia di Sofia Cavalli, oggi in versione extra-lusso anche per quello che riguarda la fase puramente difensiva. Fantastica anche la partita delle due centrali Rizzo e Migliorini, sempre determinanti sotto rete, così come assolutamente degne di nota sono le prestazioni di Moretto e Missiroli, martelli inarrestabili capaci di pungere dal primo all’ultimo pallone.

Per quanto riguarda Mastrilli, la solita garanzia che risponde presente in ogni angolo del campo. Sfatato il tabù trasferta (l’ultimo successo, a Cesena, era datato 30 ottobre 2022), arrivano quindi soltanto note liete dalla insidiosa trasferta perugina, dalla quale la Clai torna con la ferma convinzione di essere squadra tosta e capace di impensierire davvero chiunque in questo girone. La strada è tracciata e questa è la mentalità vincente sulla quale coach Caliendo sta lavorando da inizio anno assieme a tutto lo staff tecnico. Importante, a questo punto dell’annata, sarà metterla in campo anche nei prossimi impegni, che si preannunciano altrettanto difficoltosi ma allo stesso tempo assai stimolanti per il percorso di crescita intrapreso dalla squadra imolese.

Queste le parole del tecnico napoletano a fine gara, molto soddisfatto della vittoria: “Oggi le ragazze sono entrate in campo molto concentrate e determinate, gestendo bene le situazioni di muro-difesa soprattutto sulle azioni lunghe. Sono state molto brave poi a restare in partita anche nel terzo set, con Trevi avanti, quando c’è stata una lunga pausa per un problema tecnico che poteva innervosirci. Adesso bisogna continuare a lavorare duro per tenere alto il livello di allenamento e quindi di gioco, per affrontare questa nuova pausa nella maniera corretta. Parlando di Cammisa, Ilenia è un giocatore che ci tiene tanto e si sta impegnando duramente per affermarsi anche in B1. Ha ottime possibilità di essere un riferimento importante per la squadra, quello che ha fatto oggi può farlo sempre”. Nel prossimo fine settimana, valido per la quindicesima giornata, la Clai dovrà osservare il turno di riposo. Prossimo impegno per le imolesi la trasferta di Corridonia, in calendario Sabato 18 febbraio. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI-CSI CLA IMOLA 0-3 (13-25; 15-25; 20-25)

TREVI: Radi ne, Della Giovanpaola ne, Formenti, Tiberi 6, Lillacci (L1), Capezzali ne, Ba Giedere 6, Giordano 1, Castellucci 6, Pecelli ne, Porcu, Canuti 8, Coresi (L2) ne, Casareale 6. All: Ricci

IMOLA: Telarini (L2) ne, Fort ne, Arcangeli ne, Cavalli, Tasholli ne, Cammisa 14, Folli ne, Migliorini 7, Mastrilli (L1), Curti ne, Ndiaye ne, Missiroli 7, Moretto 7, Rizzo 9, Morciano 1, Lanzoni ne. All: Caliendo