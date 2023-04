B1. Clai Imola, è tutto vero! Il successo con Forlì vale la conquista matematica dei play-off

A Forlì, su un campo molto ostico, le terribili ragazze imolesi centrano la sesta vittoria consecutiva in campionato e conquistano con un turno di anticipo la matematica certezza della partecipazione agli spareggi promozione che potrebbero voler dire serie A2. La squadra allenata da Nello Caliendo gioca una partita a tratti perfetta e supera le temibili avversarie con il punteggio di 3 set a 1, sfoderando un’altra prestazione di ottimo livello e confermando così tutto quanto di buono visto sul parquet nelle ultime settimane. La Clai è in gran forma e tutto gira a meraviglia, ma soprattutto la formazione santernina è sempre più sicura dei propri mezzi e scende in campo per imporre il proprio gioco ovunque e contro qualsiasi avversario.

Impressionante il cambio di mentalità che c’è stato all’interno del gruppo negli ultimi due mesi e questa lunga serie di successi è semplicemente il risultato della volontà di crederci fino in fondo, anche nei momenti più complicati dove tutto sembra perduto. Il raggiungimento di questo prestigioso traguardo era difficilmente immaginabile al termine del girone di andata, ma la qualità migliore della squadra imolese è stata proprio quella di continuare a tenere vivo il proprio sogno, nonostante tutto. E il sogno si è avverato, dopo una rincorsa durata una stagione intera. Se prova di maturità doveva essere, la Clai ha superato l’esame a pieni voti. L’inizio gara di Cavalli e compagne è stato a dir poco esemplare. Le imolesi sono scese in campo fin da subito cattive in difesa come non mai e sono state capaci di pungere in attacco come meglio non si poteva.

Uno spettacolo per gli occhi. Nei primi due parziali, equilibrati in tutta la loro durata e combattuti dal primo all’ultimo punto, si è vista una pallavolo di ottimo livello che ha divertito e fatto appassionare il numeroso pubblico presente sugli spalti dell’impianto forlivese. Imola è sempre stata dentro la partita e non ha mai mollato un centimetro, consapevole dell’importanza di aggredire il match per portarlo il prima possibile dalla propria parte. E così è stato. Sul 17 pari del primo set, il break decisivo. Rita Arcangeli, appena entrata al posto di Sofia Moretto, diventa all’improvviso la protagonista assoluta della gara e consegna il set alla Clai con alcune giocate tecnicamente superlative. È 25-19 Imola e 1-0 nel conto dei set. Nel secondo parziale, permane l’equilibrio fino al 21 pari, ma anche in quest’occasione le ospiti hanno più sangue freddo nel momento cruciale e riescono ad allungare fino al 25-23 finale. Il doppio vantaggio regala i play-off alla squadra imolese, che scoppia in un’esultanza folle e incontrollata per l’obiettivo finalmente raggiunto.

Gli altri due parziali, a questo punto, servono solo per le statistiche e per dare minuti alle giocatrici solitamente meno impiegate. Caliendo pesca parecchio dalla sua panchina e le subentrate rispondono alla grande. Forlì continua con il sestetto base per provare e ribaltare le sorti dell’incontro, ma la Clai continua a vendere cara la pelle nonostante i tanti cambi effettuati. Il terzo set è vinto da Forlì con il punteggio di 25 a 23, mentre il successivo lo vince Imola con il medesimo punteggio dopo una dura lotta di nervi. Finisce 3-1 per la Clai, seguita in trasferta da tanti tifosi che hanno quindi potuto esultare assieme alla squadra per un traguardo importante e così tanto desiderato da tutto l’ambiente.

Stratosferica la partita di Rita Arcangeli, protagonista a sorpresa con ben 21 palloni messi a terra, mentre si conferma in grande crescita Ilenia Cammisa, vera leader in campo e sempre letale dal punto di vista offensivo. Per lei 20 punti a referto e l’ennesima prova da sottolineare, in un finale di stagione nel quale la schiacciatrice pugliese sta alzando ogni volta di più l’asticella delle sue prestazioni individuali. Sublime come sempre la regia di Sofia Cavalli, fondamentale nel gestire con estrema efficacia ogni pallone che le passa per le mani, e preziosissimo l’apporto difensivo di Alessia Mastrilli, libero di categoria superiore per costanza di rendimento. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-CLAI IMOLA 1-3 (19-25; 23-25; 25-23; 23-25)

FORLÌ: Tomat 3, Sgarzi ne, Gregori (L), Morolli C. 8, Mauriello ne, Tamborrino, Gardini 14, Bacchilega 19, Morolli E. 2, Bellavista 6, Simoncelli 9. All. Morolli

IMOLA: Telarini (L2), Arcangeli 21, Cavalli 5, Tasholli 1, Cammisa 20, Folli ne, Migliorini 6, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Morciano 3, Missiroli 7, Moretto, Rizzo 7. All: Caliendo