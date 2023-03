B1. Vittoria e sorpasso: la Clai Imola supera Modena e si prende il terzo posto

La Csi Clai Imola porta a termine il suo compito, batte nettamente Modena e si riporta al terzo posto in classifica a sole cinque giornate dal termine della regular season. Con queste poche parole si può riassumere il pomeriggio del PalaRuscello, anche se il peso specifico di questo fondamentale successo interno è davvero molto rilevante in ottica futura. La squadra di Nello Caliendo aveva la possibilità di superare in graduatoria Ravenna, ferma per il turno di riposo, e non si è assolutamente lasciata scappare questa appetitosa occasione. La Volley Academy di Modena, fanalino di coda del girone, era avversaria sulla carta più che abbordabile, e il rettangolo di gioco non ha fatto altro che confermare quest’ipotesi iniziale.

Troppa la differenza tra le due formazioni in campo, con Imola che ha gestito agevolmente il gioco per gran parte dell’incontro e ha mostrato sul parquet tutta la propria superiorità tecnica, al cospetto di una rivale che, al contrario, ha sbagliato davvero tanto sia al servizio che in attacco. Arriva quindi un 3-0 casalingo che mancava dal lontano 19 novembre 2022, quando per la settima giornata le biancoblu ospitarono e batterono l’altra formazione modenese di San Damaso con il medesimo schiacciante punteggio.

La Clai è stata davvero brava nell’affrontare l’impegno odierno con il giusto atteggiamento, senza sottovalutare quelle rivali che nel girone d’andata avevano riservato alle santernine la peggior sconfitta di questa loro annata nella serie cadetta. Memori di quanto successo qualche mese fa, Missiroli e compagne si sono armate fin da subito di una furiosa determinazione e hanno annichilito le modenesi sotto ogni punto di vista, senza dar loro la benché minima possibilità di entrare mentalmente nella sfida. Lo staff tecnico imolese ha preparato la partita nel migliore dei modi e le ragazze sono state molto diligenti nell’eseguire alla perfezione quanto programmato in settimana. Sofia Cavalli, assoluta protagonista, ha spesso scelto di giocare con i suoi centrali Rizzo e Migliorini, che hanno risposto in maniera impeccabile alle sollecitazioni della loro regista.

In banda ennesima prova degna di nota di Elena Missiroli, prospetto molto interessante che partita dopo partita sta dimostrando sempre di più di valere alla grande questa categoria nonostante la tenera età. Ciò che impressiona maggiormente della giovane schiacciatrice è la voglia che mette su ogni pallone, sia esso da attaccare o da difendere. Sulle bande buona la prova di Cammisa e Moretto, con quest’ultima poco servita rispetto agli standard ai quali siamo abituati. Tutta la squadra è apparsa in buona giornata riuscendo a giocare una discreta pallavolo e tutto l’ambiente Clai festeggia per la seconda vittoria consecutiva, che porta nuovo entusiasmo all’interno del gruppo nel momento cruciale della stagione. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-VOLLEY MODENA 3-0 (25-13; 25-19; 25-18)

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli 1, Cavalli 3, Tasholli ne, Cammisa 9, Folli ne, Migliorini 5, Mastrilli (L), Curti, Ndyaie ne, Morciano ne, Missiroli 9, Moretto 6, Rizzo 11. All. Caliendo

MODENA: Otta, Kraja 7, Malenotti (L), Amatucci, Lorenzi 1, Garavaglia (L2), Quinteros, Tonello 9, Sperati ne, Boscani ne, Coccoli 3, Malovic 7, Martinato 5, Fiore 3. All. Marazzi