B1: Clai Imola troppo timida in Abruzzo, il girone d'andata termina con un ko contro Altino

Si chiude con una sconfitta piuttosto netta il girone di andata della Csi Clai Imola nel campionato nazionale di serie B1. Le atlete allenate da Nello Caliendo tornano a casa a mani vuote dalla delicata trasferta di Altino e scivolano per il momento in quinta posizione nella classifica del girone D. Le padrone di casa, rigenerate dall’arrivo sulla panchina di coach Giandomenico, dimostrano di essere squadra forte e molto in fiducia aggiudicandosi la sfida odierna con il punteggio di 3 set a 0. Per le abruzzesi si tratta della quinta vittoria consecutiva, e questo filotto di vittorie molto convincente permette loro di fortificare il secondo posto in graduatoria a sole 3 lunghezze dalla capolista Bologna, ferma in questo fine settimana per osservare il turno di riposo.

Per la Clai una prestazione nel complesso volenterosa, soprattutto nei primi due set, ma ciò non è bastato per superare le avversarie, che per l’ennesima volta hanno fornito una prestazione di alto livello meritando senza ombra di dubbio la conquista dell’intera posta in palio. Venendo allo sviluppo della partita, le imolesi partono con il piede giusto nel primo set e combattono punto a punto con le rivali sin dalle battute iniziali. Grazie ad alcune giocate difensive davvero degne di nota, la Clai allunga sul 15-12 e sembra avere l’inerzia del parziale dalla sua parte. Ma qui qualcosa si inceppa e Altino ribalta la contesa grazie ad un contro-parziale di 7-0 che la porta in vantaggio per 19-15.

Vantaggio che viene poi difeso fino al 25-21 finale. Il secondo set è la fotocopia del precedente. Tantissimo equilibrio nella parte iniziale, con Imola che nuovamente tenta di scappare nella fase centrale per raggiungere la parità. Si arriva fino al 18-14 per le ospiti, che fa molto ben sperare, ma anche in questa occasione la reazione di Altino è rabbiosa e veemente. Con un break di 11 punti a 1, Orazi e compagne stordiscono le avversarie e si portano meritatamente sul doppio vantaggio. Il tabellone dice Altino 25- Imola 20. Nel terzo set, Imola sembra non crederci più e rimane sempre sotto nel punteggio. Altino non abbassa la qualità della sua pallavolo, rimane concentrata in difesa e continua a regalare pochissimo.

Il parziale scivola veloce (25-19 il punteggio finale) e le abruzzesi possono così festeggiare la conquista di 3 punti davvero fondamentali in ottica play-off. Per la Clai da segnalare i 14 punti messi a terra da Benedetta Rizzo, come sempre una delle ultime a mollare, e l’esordio di Francesca Morciano, giovanissima schiacciatrice classe 2002 che potrà essere molto utile alla causa nella seconda parte della stagione. Adesso arrivano tre settimane di sosta, durante le quali tutte le squadre avranno tempo e modo di riorganizzarsi al meglio, ma da inizio febbraio in poi sarà una vera e propria battaglia. L’equilibrio sembra essere il padrone indiscusso nel girone D, e ancora molte formazioni si trovano nella condizione di poter davvero sognare qualcosa di grande.

Queste le parole di coach Caliendo a fine gara: “Oggi avevamo impattato bene la partita. Nel primo set siamo stati sempre in vantaggio, poi ci siamo bloccati su una rotazione e non siamo stati bravi ad uscirne subito. Abbiamo subito un filotto di 7 punti e questa situazione ci ha penalizzato parecchio. Analogamente, è successo lo stesso anche nel secondo parziale. C’è rammarico, perché stavamo giocando bene, ma non siamo riusciti a concretizzare. Il terzo set è iniziato subito in salita ed è stato impossibile rimetterlo in piedi. È emersa la grande qualità di Altino”. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-CSI CLAI IMOLA 3-0 (25-21; 25-20; 25-19)

ALTINO: Giometti 12, Picchi, Montechiarini 6, Orazi 13, Civardi 11, Antonaci 9, Conti (L1), Papa ne, Tarantino ne, Graziani ne, Natalizia ne, Ferrara ne, Fanelli ne. All: Giandomenico

IMOLA: Telarini (L2) ne, Arcangeli 1, Cavalli 2, Tasholli 1, Cammisa 7, Folli ne, Migliorini 4, Mastrilli (L1), Curti, Ndiaye ne, Missiroli 2, Moretto 8, Rizzo 14, Morciano 1. All: Caliendo