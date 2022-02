B1: la Clai Imola torna al successo con Ostiano e continua a inseguire il sogno play-off

Dopo un primo set perso al fotofinish la CSI Clai Imola reagisce come sa fare e il gigante Ostiano si deve arrendere ad un gruppo strepitoso. Il 3-1 permette alla formazione emiliana di portarsi al quarto posto nel girone D della B1 femminile di volley, a quattro lunghezze dalla zona play-off (la seconda piazza, attualmente occupata dall’Esperia Cremona). Le ospiti cominciano meglio, macinano gioco, con Imola che commette errori: nonostante qualche amnesia di Ostiano nel finale di set riavvicini le padrone di casa, il 23-25 premia la formazione lombarda per l’1-0 provvisorio.

Tutto fila liscio per le ospiti anche nel secondo parziale fino al 12-17, poi la Rama-Csv si inceppa e non trova il modo di uscire dal momento di imbarazzo. La rimonta di Imola si concretezza minuto dopo minuto, anche a causa degli errori al servizio di Ostiano: il set termina sul 25-22 per la CSI Clai e l’1-1 è cosa fatta. Il contraccolpo psicologico si traduce in un terzo set a senso unico con Rizzo e Ferrari a picchiare forte e Ostiano impotente di fronte alla fuga avversaria.

Sotto 2-1 le cremonesi provano a vender cara la pelle ma anche il quarto parziale vive di strappi e Imola fa prevalere il fattore casalingo. Le ospiti trovano sempre il modo di arrivare ad un break dal sorpasso ma ogni volta che l'aggancio sembra a portata di mano ecco spuntare l’errore decisivo. Sintomatico il finale con Ostiano che sbaglia le due battute del 23-21 e del 24-22 prima di consegnare alle emiliane il 25-22 che chiude la partita sul 3-1. Il tabellino del match:

CSI CLAI IMOLA-RAMA CSV OSTIANO 3-1 (23-25, 25-22, 25-17, 25-22)

IMOLA: Pelloni (L), Taiani, Folli, Migliorini 5, Telarini, Cavalli 2, Rizzo 11, Pedrazzi, Ferrari 13, Gherardi 8, Bughignoli 11, Carnevali 2. All. Ghiselli

OSTIANO: Frigerio 10, Barbarini 12, Grippo 5, Falotico 8, Bertaiola 9, Pinetti 16, Braga (L), Barbiero 2. Ne: Magri, Focaccia, Volta. All. Bonini