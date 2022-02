B1: la Clai Imola non vede l'ora di tornare in campo, si riparte dalla trasferta di Garlasco

Sta per ripartire l’attività agonistica della pallavolo. Dopo la sospensione di tutti i campionati fino al 6 febbraio, con la sola eccezione dei campionati di Serie A stabilita dalla federazione nazionale, considerando anche il miglioramento della situazione epidemica determinata dai contagi di Coronavirus, la pallavolo si prepara a riprendere i campionati sospesi all’indomani della sosta natalizia. In tutti i campionati molte sono le partite da recuperare, ed al momento molte di queste devono ancora essere calendarizzate.

Facciamo quindi il punto della situazione considerando gli incontri che attualmente i calendari prevedono. In serie B1 tutte le squadre devono recuperare l’ultima giornata del girone di andata e le prime 4 giornate del girone di ritorno. Per la Csi Clai Imola questi appuntamenti corrispondono con le avversarie Conad Alsenese, Blu Line Forlì, Fos Wimore Centro Volley Reggiano che dovranno venire a far visita al PalaRuscello per affrontare la squadra di Fabio Ghiselli, e Tirabassi & Vezzali Campagnola Emilia ed Elettromeccanica Angelini Cesena in trasferta.

A calendario la squadra imolese ricomincerà da Garlasco sabato 12 febbraio alle 18:00 contro le padrone di casa del Volley 2001, impegnata nella lotta per non retrocedere. Il primo impegno casalingo è per domenica 20 febbraio contro CSV-RA.MA. Ostiano, al momento a pari punti con Csi Clai al terzo posto.