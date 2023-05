Serie B1. Coach Caliendo racconta l’ennesima impresa della Clai Imola

Per la prima volta nella sua lunga storia, la Csi Clai Imola giocherà la finale dei play-off promozione che mette in palio un posto nella serie A2 della stagione 2023/24. Il prestigioso traguardo è stato raggiunto grazie ad una vittoria assolutamente convincente nella doppia sfida con le napoletane di Arzano, seconde nel girone E al termine della regular season.

La semifinale non ha avuto davvero storia, con le terribili ragazze imolesi capaci di aggiudicarsi in maniera netta tutti i 6 set disputati tra andata e ritorno e dimostratesi superiori alle avversarie sia dal punto di vista del gioco sia per quanto riguarda la determinazione messa sul parquet.

Sono infatti 9 le vittorie consecutive per il gruppo magistralmente allenato da Nello Caliendo, tecnico napoletano che ha raccontato ai canali societari le emozioni intense provate nel suo personale ritorno a casa: “A livello emotivo è stata per me una trasferta molto forte. Ci tengo a ringraziare pubblicamente la città di Palma Campania, la Polisportiva Palmese e il sindaco Nello Donnarumma, che sono stati davvero eccezionali nell’accoglierci. Quello che mi premeva di più era far star bene le ragazze e fare in modo che sentissero tutto il calore della mia terra. La squadra voleva tanto questo risultato. Siamo stati bravi ad interpretare bene la partita e a gestirla al meglio a livello mentale. Sapevamo che qui sarebbe stato difficile e che si doveva giocare soprattutto con la testa”.

Poi un accenno alla finale play-off: “Bologna è una signora squadra. Proveremo a fare qualcosa in più rispetto al campionato, dove pur avendo perso entrambe le volte abbiamo visto che siamo vicini a loro. Quando giochi una finale, le energie vanno trovate per forza. Non ci si può sentire appagati per il solo fatto di esserci arrivati. Adesso ci godiamo il bellissimo momento, ma appena torneremo in palestra ci prepareremo per giocare al meglio questa sfida”.