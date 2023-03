B1. Tutto come da pronostico per la VTB Bologna: 3-0 ai danni di Modena e +9 sulla seconda

Nella pallavolo, come in tantissimi altri sport, non esistono partite facili. La VTB Bologna lo sapeva benissimo nell’approcciarsi al match casalingo di oggi contro il Volley Modena. Da una parte la capolista del girone D della Serie B1 di volley femminile, dall’altra il fanalino di coda dello stesso raggruppamento. Le ragazze di coach Zappaterra hanno rispettato i pronostici, battendo le avversarie in tre set (un’ora e dieci di gioco), dimostrando di essere sempre concentrate, anche quando il match si preannuncia scontato. Le padrone di casa si sono schierate, con Saccani, Fiore, Neriotti, Pavani, Boninsegna, Ristori e Laporta libero, mentre le gialloblu hanno risposto con Lorenzi, Kraja, Tonelli, Boscani, Coccoli, Fiore e Malenotti libero.

Nel primo set c’è stato un pizzico di equilibrio nelle fasi iniziali, poi Neriotti ha azzardato l’allungo (14-6). I tentativi di “ricucitura dello strappo” da parte di Modena sono stati resi inutili da un attacco sempre devastante, impreziosito dagli ace di Boninsegna (17-7) e da Ristori che ha perfezionato la fuga (20-9). Il time-out modenese è servito a ben poco, poi grazie a una parallela chirurgica di Fiore, la VTB ha avuto a disposizione ben otto palle set.

Un attacco out delle ospiti ha sbloccato il risultato, un 1-0 ottenuto dalle felsinee con grande caparbietà. Nella seconda frazione di gioco Bologna ha nuovamente comandato il gioco (7-2) approfittando di una serie di falli da parte di Modena. Quest’ultima è tornata in partita portandosi sul -3 (13-10), ma Pavani non ha voluto sentire ragioni e i suoi punti hanno permesso alla capolista di rendere più eloquenti le distanze. C’è stato spazio anche per Dall’Olmo Casadio che è entrata in campo nel migliore dei modi, assicurando due punti consecutivi (23-15). La gestione del parziale è stata dunque agevole e i nove set point sono stati sfruttati a dovere grazie ai muri sontuosi di Neriotti. Il terzo set ha visto la VTB partire a spron battuto per chiudere definitivamente i giochi (5-0).

È stato il parziale in cui Modena ha dato l’impressione di poter insidiare maggiormente le felsinee, ma l’unico brivido si è avvertito sul 12-9 per le padrone di casa, impensierite dal bel servizio di Quinteros. Il punteggio è comunque tornato più rassicurante nel giro di pochi scambi e con cinque match point a disposizione non è stato complicato portare a casa il 3-0 definitivo. Con questa vittoria Bologna vola a +9 su Altino che ha però una gara in meno: il successo contro Modena è di sicuro il miglior viatico per preparare il derby della prossima settimana contro Imola al PalaRuscello. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-VOLLEY MODENA 3-0 (25-16, 25-15, 25-21)

BOLOGNA: Bernardeschi, Boninsegna, Campisi, Fiore, Laporta (L), Neriotti, Pavani, Ristori, Saccani, Cavalli (L2), Dall’Olmo Casadio, Taiani, Tonelli. All. Zappaterra

MODENA: Coccoli, Kraja, Malenotti (L1), Lorenzi, Tonello, Malovic, Martinato, Fiore, Amatucci, Garavaglia (L2), Quinteros, Sperati, Boscani, Otta. All. Marazzi.