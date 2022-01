B1: il covid fa saltare due match casalinghi della Clai Imola

La, prendendo atto delle enormi difficoltà determinate dalla situazione sanitaria che interessa l’intero paese, ha deciso di rinviare le prossime due giornate di campionato di Serie B (12esima e 13esima giornata). Ufficialmente sono quindi rinviate le partite della, entrambe in casa, contro, originariamente programmata per domenica 16 gennaio, e controdi domenica 23 gennaio.

Se non ci saranno ulteriori cambiamenti al calendario del campionato, Csi Clai tornerà perciò in campo domenica 30 gennaio in trasferta a Cesena contro l'Elettromeccanica Angelini Cesena alle 17:30 al Carisport. L’ultimo incontro disputato rimane quello del 2021, lo scorso 19 dicembre per la precisione, quando la squadra emiliana perse in casa contro l’Esperia Cremona.