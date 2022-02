B1: la Csi Clai Imola espugna Certosa e continua a sognare i play-off

Continua ad inseguire la zona playoff la Csi Clai Imola con 3 preziosi punti sul campo della giovanissima Certosa. Il 3-0 delle emiliane guidate da coach Ghiselli è stato ancora più netto di quanto il risultato non possa raccontare. Imola ha imposto il suo gioco spettacolare contro quello che è l’attuale fanalino di coda del girone D della B1 femminile di volley, ma pur sempre un avversario insidioso tra le mura amiche.

Il match non è stato mai veramente in discussione e il primo parziale ha fatto capire quanta differenza ci sia tra queste due formazioni. La Csi Clai ha infatti lasciato appena 11 punti alle padrone di casa, un buon inizio per demoralizzare la formazione lombarda e mettere una seria ipoteca sull’intera posta in palio. Gli altri due set sono stati leggermente più equilibrati (25-19 e 25-20), segno che Imola ha gestito in maniera sapiente il punteggio, con la convinzione costante di vincere l’incontro.

Qualche imprecisione al turno di battuta ha leggermente macchiato questo match, ma si tratta davvero di sottigliezze. La migliore in assoluto è stata senza dubbio Francesca Folli, una certezza per questo gruppo che ieri si è confermata con 15 punti preziosissimi. Con il 3-0 in trasferta, Imola rimane al quarto posto in classifica, a quattro lunghezze dai play-off (il secondo posto occupato da Cremona).

Fra una settimana ci sarà un impegno durissimo contro l’inarrestabile capolista Montale, ma il derby in trasferta non deve spaventare le ragazze di coach Ghiselli, pronte a coltivare nuovamente il proprio sogno di promozione. Il tabellino del match:

CERTOSA VOLLEY-CSI CLAI IMOLA 0-3 (11-25; 19-25; 20-25)

Volley Certosa: Bonfanti (L), Marabelli 2, Biancardi, Conforti 6, Giunta, Maggi 8, Viola, Stagnaro 2, Belloni, Omonoyan 7, Gardini (L), Juncu, Casarino 1. All: Di Toma

Csi Clai Imola: Pedrazzi 7, Taiani 6, Pelloni (L), Cavalli, Telarini, Bughignoli 1, Folli 15, Migliorini 8, Carnevali 1, Gherardi 3, Ferrari 6, Rizzo 9. All: Ghiselli.