B1: Csi Clai Imola in gran spolvero nell'ultima di campionato, vittoria e terzo posto

Onora fino in fondo il campionato la Csi Clai Imola di Fabio Ghiselli che festeggia il terzo posto ex equo in campionato con Forlì battendo nell’ultima gara stagionale il Centro Volley Reggiano. È stato un vero e proprio trionfo, un 3-0 senza storia e che ha fatto vedere quello di cui sono capaci le ragazze emiliane. Il sogno play-off è stato accarezzato a lungo, purtroppo agli spareggi promozione relativi al girone D della B1 femminile di volley parteciperanno Montale e Cremona, però Imola non ha nulla da invidiare a queste formazioni.

Le ragazze di coach Ghiselli hanno concesso appena 16 punti al CVR nel primo e nel secondo parziale, mentre il secondo è stato ancora più netto visto che è terminato con un eloquente 25-13. Il referto, poi, racconta di una distribuzione molto equilibrata dei punti tra le varie giocatrici della Csi Clai. Taiani è stata la top scorer con 9 punti, seguita a ruota da Pedrazzi (8) e la coppia Bughignoli-Rizzo (7 punti per loro). Il tabellino del match:

Csi Clai Imola – Centro Volley Reggiano 3-0 (25-16; 25-13; 25-16)

Csi Clai Imola: Pedrazzi 8, Taiani 9, Pelloni (L), Cavalli 1, Telarini, Bughignoli 7, Folli 6, Migliorini 4, Carnevali 1, Gherardi 6, Ferrari 8, Rizzo 7. All: Ghiselli

Centro Volley Reggiano: Burani (L), Macchetta 3, Lodi, Musiari (L), Arduini 2, Maggiali 5, Magnani 2, Reverberi 3, Spagnuolo, Bigi 4, Rossi 9, Agostini, Santini 2. All: Meringolo