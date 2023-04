B1. Un derby che vale una stagione: la Clai Imola va a far visita alla Bleuline Forlì

Sarà un derby ad alta intensità emotiva, un match davvero molto importante che potrebbe dare risposte certe nell’ottica della qualificazione ai play-off. Per la venticinquesima e penultima giornata del girone D di serie B1, si sfideranno infatti Bleuline Libertas Volley Forlì e Csi Clai Imola, rispettivamente quarta e terza forza del campionato in questo momento. Le imolesi, reduci da 5 vittorie consecutive ed in piena fiducia, cercano da questo incrocio ad alta quota il punto che manca per avere la certezza di disputare gli spareggi promozione, mentre le forlivesi si trovano di fronte alla loro ultima possibilità di ridurre il distacco con le dirette rivali. Tra le due formazioni ci sono 5 punti di differenza (Imola è a 42, Forlì a 37) quando al termine della stagione mancano solo 2 turni; quindi, alle ragazze di Nello Caliendo basterà aggiudicarsi due set sul parquet di Forlì per essere sicure di concludere al terzo posto nella graduatoria finale.

Naturalmente, la Clai partirà con l’unico obiettivo di vincere la sesta partita di fila, senza fare troppi calcoli che potrebbero rovinare l’approccio mentale alla gara. In questo momento della stagione, assolutamente il più determinante, Sofia Cavalli e compagne stanno dimostrando di avere la necessaria maturità per competere ad alti livelli e la lunga serie di risultati positivi ci conferma l’ottimo stato di forma delle santernine, molto convincenti anche nell’ultimo successo casalingo ottenuto contro una squadra molto temibile come Jesi. I 3 punti conquistati con merito nel confronto di sabato scorso con le marchigiane hanno aperto scenari davvero molto interessanti e soprattutto impensabili qualche mese fa, quando la squadra sembrava in piena crisi e i risultati non arrivavano più. A Ravenna, la vittoria della svolta, l’affermazione che ha ridato slancio ad un gruppo molto forte dal punto di vista tecnico ma che si era perso a livello di motivazioni.

Adesso l’obiettivo è lì ad un passo e per toccarlo con mano serve mantenere alta la concentrazione e mettere sul rettangolo di gioco tutta la determinazione e la voglia di vincere che sono necessarie per questo tipo di traguardi. Forlì, ovviamente, farà di tutto per scombinare i piani delle ragazze imolesi e per tenere il discorso aperto fino all’ultima giornata. La formazione di Luigi Morolli potrà infatti giocare in casa, davanti al proprio pubblico, quello che a tutti gli effetti può essere considerato un vero e proprio spareggio play-off e vorrà sfruttare questa possibilità fino in fondo. Forlì ha un roster di assoluto valore ed è squadra assai esperta, che sicuramente non si lascerà intimorire dall’importanza della posta in palio.

Le centrali Bacchilega e Gardini sono molto pericolose sotto rete e riescono spesso a mettere a terra parecchi palloni grazie alla regia molto affidabile di Elisa Morolli, palleggiatrice dotata di buona tecnica e di parecchia esperienza. Altre insidie potrebbero arrivare dalle bande, dove è in rampa di lancio la giovane schiacciatrice classe 2006 Martina Simoncelli, prospetto dalla classe cristallina che nel girone di ritorno sta trovando molto spazio nelle rotazioni.

A presentare il match è stata per Imola Elena Missiroli: “Abbiamo tutti molta voglia di portarci a casa questo punto che manca, perché sappiamo di meritarcelo. Sarà una sfida molto interessante e complicata perché Forlì è una squadra che sa mettere in difficoltà le sue avversarie. Dovremo avere molta pazienza e rimanere con la testa dentro il match. Durante la settimana siamo state un po’ altalenanti, ma sabato dovremo essere brave a mantenere la concentrazione alta come nelle scorse partite perché loro sicuramente non ci regaleranno nulla”.