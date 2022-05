B1: Fabio Ghiselli non è più l'allenatore della CSI Clai Imola

Una mancata condivisione di scelte sportive: è questa la spiegazione con cui la società CSI Clai Imola ha annunciato il mancato rinnovo per quel che riguarda l’allenatore Fabio Ghiselli che quindi nella stagione 2022-2023 non siederà sulla panchina emiliana. La compagine imolese ha comunque reso pubbliche parole “al miele” nei confronti dell’ormai ex coach: “A Fabio va un grandissimo ringraziamento per la disponibilità dimostrata, il lavoro svolto ed i risultati sportivi ottenuti in questa stagione”.

L’annata appena terminata poteva riservare grandi risultati in termini di salto di categoria. Imola ha infatti sfiorato la conquista dei play-off, classificandosi al terzo posto con 44 punti, gli stessi della Bleuline Forlì e cinque in meno rispetto alla seconda piazza che avrebbe garantito la disputa degli spareggi per accedere in A2.