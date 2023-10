B1. Succede di tutto e di più a Gossolengo: la Fatro Ozzano si arrende al tie-break

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Fatro Ozzano, che dopo una sfida dai contorni epici perde per 3 set a 2 sul parquet della MioVolley Everest Gossolengo. È successo veramente di tutto nel match valevole per la seconda giornata di campionato, in un incontro che ha riservato emozioni e colpi di scena davvero a non finire. Coach Manuel Turrini deve nuovamente rinunciare a Pavani e Coco (out per i soliti problemi fisici) e continua a dare fiducia sotto rete alla giovane Ndiaye. Monaco parte in sestetto al posto di Bondavalli, mentre vengono confermate rispetto all'esordio capitan Carnevali in regia, Pedrazzi, Ferrari, Casini e Righi nel ruolo di libero. Il primo set vede Gossolengo scappare subito sul 9-3. Ozzano non riceve bene e le rivali ne approfittano per imporre fin da subito il proprio gioco. Colombano cerca soprattutto l'attacco per via centrale e la scelta paga parecchio.

La Fatro reagisce con veemenza e si riporta sul 15 pari, ma le padrone di casa piazzano immediatamente un contro-break mortifero che permette loro di portarsi sull'1-0 con pieno merito. Il secondo parziale è la fotocopia del precedente, almeno nelle battute iniziali. Le piacentine si portano di nuovo sul 9-3, ma diversamente da quanto successo pochi minuti prima riescono ad amministrare meglio il vantaggio costruito ed a portarsi sul doppio vantaggio senza faticare troppo. L'inerzia del match sembra segnata, ma ad inizio terzo set le ragazze di coach Turrrini (di nuovo sotto 8-3) alzano la qualità del proprio gioco, sbagliano meno e rientrano completamente nel match anche a livello mentale. Il parziale è equilibrato fino al 12-12, poi Ozzano cambia marcia e scava quel solco che si rivelerà decisivo per riaprire la partita. Più efficaci in attacco e più concentrate in difesa, Monaco e compagne riescono nell'impresa di scalfire le sicurezze delle loro avversarie punto dopo punto e la partita all'improvviso cambia. Il quarto set parte con un monologo delle ospiti, che in un lampo si portano sul +8 (3-11). È un frangente della gara che vive sull'emotività e Gossolengo è abile nel trovare il 12 pari grazie ad un incredibile parziale di 9 punti a 1. Riallungo di Ozzano sul 12-17 grazie ad un'eccellente fase di muro-difesa e strappo che sarà decisivo per vincere il parziale e riportarsi sul 2-2 grazie ad una reazione davvero incredibile di tutta la squadra.

Il tie-break finale inizia nel migliore dei modi per la Fatro, che domina sul parquet soprattutto grazie ad una straordinaria Ilaria Casini (29 punti per lei, dei quali ben 5 nel parziale decisivo) e fugge immediatamente sul 3-9. Mantenuto il vantaggio fino al 10-14, le bolognesi sprecano quattro match point consecutivi e buttano al vento la chance di chiudere il match. Gossolengo ci crede, annulla altre tre palle della vittoria e dopo un vortice di emozioni indescrivibile a parole chiude sul 21-19 in suo favore. Perdere in questa maniera fa davvero molto male, soprattutto per essersi trovati a centimetri dalla seconda affermazione consecutiva, ma la Fatro ha dimostrato di poter stare a questi livelli e di saper reagire anche nelle situazioni più complicate. Sconfitte come questa possono insegnare parecchio e servono alla crescita del gruppo, soprattutto per maturare quell'esperienza che a questi livelli spesso è il fattore che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

“Ieri è stata partita vera - commenta coach Turrini a fine gara -. Da adesso in poi sarà questa la pallavolo che dovremmo giocare, ma bisognerà farlo per due ore. Con Gossolengo siamo partiti pensando che fosse sufficiente stare a guardare, ma ci siamo accorti presto che non sarebbe stato così. Sono molto contento della reazione e della quadra che abbiamo trovato; siamo riusciti a limitarle tantissimo con il muro-difesa e allo stesso tempo siamo stati bravi a trovare soluzioni efficaci in attacco. A partire dall'8-3 per loro nel terzo set, la partita si è girata e per più di un'ora abbiamo dominato su un campo molto complicato. Nel tie-break ci siamo rilassati troppo presto e loro ci hanno creduto. Poi sul 14 pari è iniziata la bagarre e da quel momento in poi si può parlare soltanto di episodi. Comunque dobbiamo imparare ad iniziare subito le partite al massimo ed a chiudere i match senza complicarci la vita. Casini è stata fondamentale per noi; ha messo a terra molti palloni e ha giocato una gara davvero molto buona. C'è un po' di bianco e un po' di nero, ma nel complesso sono abbastanza soddisfatto per quanto fatto ieri”. Prossimo impegno per la Fatro Ozzano il match interno con il Mosaico Ravenna, formazione di assoluto valore ma reduce nei primi due turni dalle sconfitte al tie-break sia con Imola che con Garlasco e quindi per il momento leggermente attardata in classifica. Il tabellino del match:

MIOVOLLEY EVEREST GOSSOLENGO-FATRO OZZANO 3-2 (25-18; 25-20; 21-25; 16-25; 21-19)

GOSSOLENGO: Guaschino 8, Fizzotti (L), Naddeo 5, Nedeljkovic, Moretti ne, Bianchini 1, Passerini (L2) ne, Nonnati 13, Cornelli 16, Colombano 7, Ducoli, Scarabelli 14, Negri 15. All. Mazzola

OZZANO: Righi (L), Bondavalli 1, Monaco 11, Pavani ne, Ghiberti 2, Ferrari 11, Coco ne, Casini 29, Guerra, Ndiaye 7, Pedrazzi 11, Carnevali 4. All. Turrini