B1: Imola piega la resistenza dell’Alsenese e rimane a 3 punti dai play-off

La Csi Clai Imola piega la resistenza della Conad Alsenese in 4 set, al termine di un match in cui l’avversario ha avuto il merito di provarle tutte. Il 3-1 ha però premiato la formazione di coach Ghiselli, in terza posizione nel girone D della B1 femminile e a tre sole lunghezze dalla zona play-off.

Per quel che riguarda invece la compagine di Alseno, la corsa alla salvezza rimane complicata, nonostante i punti da recuperare per una maggiore tranquillità siano soltanto due. Nella sfida di ieri, Imola è partita decisamente meglio, mettendo a segno un 25-15 che ha messo subito in chiaro le cose. L’Alsenese non si è però demoralizzata, provando a riaprirla con tutte le difficoltà del caso.

Il secondo parziale è andato appannaggio ancora una volta delle padrone di casa, ma con un maggiore equilibrio nel punteggio, visto che la frazione di gioco si è conclusa su un incertissimo 25-23. Le ospiti hanno reagito anche nel terzo set, quello che ha riaperto il match. Se lo sono aggiudicate proprio le ragazze di coach Mazzola (25-21), prolungando l’incontro fino a un quarto parziale nuovamente equilibrato.

Imola ha mantenuto la calma, evitando che il tie-break diventasse realtà: l’ennesimo 25-23 ha concluso di fatto i giochi, aumentando i rimpianti della Conad Alsenese per quello che poteva essere e non è stato, e galvanizzando la CSI Clai in vista dell’incandescente finale di stagione. Il tabellino del match:

CSI CLAI IMOLA-CONAD ALSENESE 3-1 (25-15; 25-23; 21-25; 25-23)

Csi Clai Imola: Pedrazzi, Taiani 6, Pelloni (L), Cavalli 2, Telarini, Bughignoli 18, Folli 8, Migliorini 12, Carnevali, Gherardi, Ferrari 18, Rizzo 8. All: Ghiselli

Conad Alsenese: Cornelli 9, Sesenna 2, Zagni, Gobbi 19, Lago 4, Diomede 12, Tosi, Fava, Guccione 8, Toffanin (L), Romanin, Cricchini (L). All: Mazzola