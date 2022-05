B1: Nello Caliendo è il nuovo allenatore della Csi Clai Imola

La società Csi Clai Imola annuncia di aver stretto l’accordo con Nello Caliendo per la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2022-2023. Il nuovo allenatore della formazione emiliana, nato nel 1979 ed originario di Palma Campana (Napoli), vanta un curriculum di tutto rispetto, con l’apice della sua carriera raggiunto nella stagione 2018-19 alla guida dell’Olimpia Teodora Ravenna in serie A2, con la quale ha raggiunto la nona posizione nella Pool Promozione.

Già in precedenza aveva allenato a Ravenna nella stagione 2016-17 guidando la società romagnola alla conquista della promozione dalla Serie B1 in A2. Le altre esperienze di Caliendo sono tra la serie B1 e la B2, l’ultima delle quali in B2 a Taglio di Po’ dove ha conquistato il secondo posto alla guida della Virtus. Prende il posto del dimissionario Fabio Ghiselli, come reso noto negli ultimi giorni.