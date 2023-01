Volley femminile B1. Una nuova schiacciatrice per la Clai Imola: Francesca Morciano

L’Epifania tutte le feste si porta via. Ma in casa Csi Clai Imola ha anche portato una grande novità per la prima squadra. Al roster di Nello Caliendo si aggiunge infatti Francesca Morciano, giovane schiacciatrice ricevitrice del 2002. Pugliese con un passato in A2 a Cutrofiano, Francesca arriva dal Narconon Melendugno, formazione impegnata nel girone E del campionato di Serie B1, attualmente al quarto posto, e quindi in piena corsa per un posto ai play-off.

Attraverso i canali societari, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Alla base c’è la voglia di fare nuove esperienze e di scoprire posti nuovi. Già in passato ho vissuto un’esperienza lontano da casa nelle marche a Porto Sant’Elpidio, e avevo voglia di vivere un’altra esperienza di questo tipo. L’accordo con Csi Clai è arrivato a cavallo dell’Epifania. Il mio procuratore mi ha proposto questa opportunità, ed in modo consensuale con la società di Melendugno ho rescisso il contratto e firmato con Imola. A Melendugno quest’anno sono partita titolare, ma poi mi sono fatta male ad una spalla, e quando sono tornata ho trovato il mio posto occupato. Mi sono subito trovata molto bene con le compagne a Imola. Le ragazze sono tutte molto simpatiche e mi hanno subito fatto sentire parte della squadra”.

Infine, ha approfondito la sua carriera pallavolistica: “Ho iniziato come centrale, ma ho sempre desiderato giocare come schiacciatrice. Essendo alta ero quasi costretta a giocare da centrale. Dopo aver cambiato ruolo, all’inizio non è stato facile, ma con l’allenamento e con impegno sono riuscita ad ottenere buoni risultati come schiacciatrice. Ovviamente il mio passato da centrale mi aiuta nel fondamentale del muro”.