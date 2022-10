Volley femminile B1. Nuove consapevolezze per la Clai Imola dopo i primi 3 punti

La prima giornata porta subito in dote alla nuova Csi Clai Imola tre punti per la propria classifica. Una vittoria arrivata al termine di una partita che non era iniziata sotto i migliori auspici, ma che tecnico e squadra hanno saputo recuperare subito senza perdere la lucidità necessaria, come sottolinea il Mister Nello Caliendo: “Nella partita di esordio la cosa più importante è rompere il ghiaccio. C’era molta tensione, ma questo lo considero un aspetto positivo perché significa che la squadra ci tiene a fare bene. Le ragazze stanno lavorando sodo dal 22 agosto e ci tenevano a fare risultato. La prestazione non è stata del tutto brillante, soprattutto all’inizio. Siamo stati bravi a restare calmi e lucidi interpretando bene la partita e riprendendo il gap iniziale.”

“C’è ancora tanto da lavorare sui meccanismi di gioco. – continua l’allenatore di Csi Clai – Siamo una squadra molto compatta che può contare su più elementi. Ancora non abbiamo un’identità ben precisa. Siamo scesi in campo con un sestetto che comprendeva un’esordiente assoluta (Missiroli) contro una squadra molto esperta. Adesso abbiamo quindici giorni per preparare la prossima partita e per migliorarci.” Guardando i risultati della prima giornata, non si può non osservare con soddisfazione come Csi Clai sia stata l’unica squadra a vincere per 3-0, e quindi a guadagnarsi la prima vetta della classifica della stagione. Una posizione di vertice che la Clai dovrà subito cedere, in quanto costretta al turno di riposo programmato per la seconda giornata, ma che non spegnerà certo il sorriso sui volti del roster imolese. Dando uno sguardo agli altri risultati, c’era molta attesa di scoprire il vero valore delle squadre con cui Csi Clai si è misurata nel pre-campionato, e quindi in particolare con Forlì e Cesena. La Libertas Volley Forlì, che nel doppio confronto di pre-season contro Csi Clai ha colto altrettante vittorie, ha perso in quel di Campagnola Emilia dopo essere stata in vantaggio 2-1, lasciando sul campo gli ultimi due set con il minimo scarto.

Volley Club Cesena, dal canto suo, ha strappato due punti su tre sul campo della neo-promossa San Damaso. Cinque set ci sono voluti anche al Mosaico Ravenna Volley per aver ragione della Corplast Corridonia nell’unica sfida di giornata tra neo-promosse. L’occhio attento di Csi Clai era posato sulla formazione marchigiana che sarà la prossima avversaria di Cavalli e compagne nella sfida valida per la terza giornata. Molto interessante il risultato di Bologna con la vittoria in quattro set del VTB contro la Clementina 2020 Volley, mentre, sul campo di del Volley Modena, la Tenaglia Altino vince 3-1 dimostrando l’intenzione di riprendersi quel posto in A2 lasciato al termine della passata stagione.