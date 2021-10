B1 femminile: nuovo derby per la CLAI Imola, domani sfida con Forlì

Domani ladi Fabio Ghiselli giocherà acontro la Libertas di Luigi Morolli, squadra enigmatica con cui durante la scorsa stagione la Clai disputò qualche amichevole trovando un avversario tenace. Da, questa Libertas Forlì capitanata da Elisa Morolli, ha esordito nella categoria con un netto 3-0, cosa che non stupisce affatto considerando il gioco brillante dimostrato sul campo di Garlasco.

Elisa Morolli per le compagne è il capitano ma anche un palleggiatore con una distribuzione ben bilanciata e capace di mascherare abilmente il pallone servendo i propri attaccanti con giocate molto veloci. La sorella di Elisa, Cecilia è una schiacciatrice di banda temibile e di grande valore che nella stagione scorsa è arrivata a giocare a livelli altissimi, risultando una delle giocatrici che più hanno contribuito alla promozione.

Da quello che si è visto nella prima giornata di questa B1 girone D, nonostante sia una neopromossa, Forlì è sicuramente una squadra che può ambire alla lotta per i playoff, una bella sfida per Cavalli e compagne che proveranno a ripetersi con Gherardi sugli scudi autrice di un’ottima prestazione sabato scorso ad Alseno. Come tutti i derby lo spettacolo è assicurato, quindi si potrà proprio mancare domani alle ore 17:15, con la diretta sul canale Facebook della CSI CLAI Imola.