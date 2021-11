B1: a Ostiano il primo ko della Clai Imola che passa in vantaggio e si fa rimontare

Si interrompe a cinque la striscia di vittorie diin questo avvio di campionato. Sul campo dile ragazze di Ghiselli questa volta non riescono nell’impresa di ribaltare l’incontro, come invece era già capitato di fare nei precedenti quattro impegni ufficiali. Ostiano dimostra di essere formazione insidiosa, soprattutto tra le mura di casa, dove anche laha lasciato per strada l’unico punto del suo avvio di campionato, e la Clai questa volta è costretta a subire il ritorno del Csv Ra.Ma. ed a lasciarle l’intera posta in palio.

Nonostante la sconfitta, la squadra di Ghiselli mantiene, almeno per qualche ora, ancora la seconda posizione in classifica. Nella giornata di oggi però l’US Esperia Cremona, impegnata in trasferta sul campo di Rivalta del Centro Volley Reggiano, se conquistasse una vittoria da tre punti, compirebbe il sorpasso portandosi a quota 13.

Domenica prossima 28 novembre al PalaRuscello alle 17:30, la Csi Clai riceverà la visita del Certosa Volley, unica formazione del girone a non aver ancora sbloccato il suo score in classifica. L’occasione sarà propizia per recuperare subito il sapore della vittoria, che dovrà poi servire come trampolino per l’incontro successivo, sempre in casa contro la capolista Emilbronzo 2000 Montale. Il tabellino del match:

CSV OSTIANO-CLAI IMOLA 3-1 3-1 (23-25; 25-18; 25-14; 25-22)

Csv Ra.Ma. Ostiano: Gagliardi 1, Frigerio 14, Pattoni, Barberini 16, Castagna, Barbieri, Grippo 3, Atena, Falotico 6, Bertaiola 12, Magri, Volta (L) Martinelli, Pinetti 12, Braga (L). All: Angelescu

Csi Clai Imola: Pedrazzi, Taiani 2, Pelloni (L), Cavalli, Telarini (L), Bughignoli 13, Folli 3, Migliorini 9, Carnevali 1, Gherardi 7, Ferrari 5, Rizzo 10. All Ghiselli