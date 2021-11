B1: domani al PalaRuscello una sfida impegnativa per la Clai Imola

Domani, domenica 14 novembre 2021, al(ore 17:30) latroverà il, squadra con grandi risorse che dopo la sconfitta all’esordio casalingo contro Forlì (più per episodi che per effettiva inferiorità) ha infilato 3 vittorie consecutive con l’opposta Favaretto autentica mattatrice, in particolare nei 2 tie-break con CVR ed Ostiano:in entrambe le gare.

La squadra pavese può vantare giocatori molto dotati fisicamente ed un gioco rapido molto pericoloso sfruttando la giusta alternanza centro-banda abilmente giostrato dalla palleggiatrice Baruffi; il reparto centrali si può fregiare di Sala e Armondi, abili muratrici che consentono alla propria squadra numerose possibilità di contrattacco dove le bande Cortellazzo e Vecerina tengono buone percentuali di realizzazione. In panchina siede la confermatissima Madalina Angelescu, specialista in promozioni e grande conoscitrice di volley che sta riuscendo a trasmettere alle sue la giusta grinta per sbarazzarsi degli sfavori del pronostico in quanto neopromosse.

Capitan Cavalli e compagne sono reduci da vittorie sofferte ma fortemente volute e con formazioni sempre diverse a riprova della coesione di questo gruppo; lato panchina per il momento Coach Ghiselli ha introdotto in corso d’opera numerose e fruttuose variazioni capaci di scompigliare le tattiche avversarie e sulla partita con Garlasco ci vede chiaro: “Mi aspetto una partita combattuta dove ci sarà da lottare per conquistare ogni singolo punto, ci prepareremo al meglio in settimana per affrontare una squadra dall’ottimo potenziale”.