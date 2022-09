Volley femminile B1: la presentazione ufficiale del Volley Team Bologna

Venerdì 23 settembre, alle ore 11, nella sala stampa del Comune di Bologna “Luca Savonuzzi” è stata presentata la squadra femminile di B1 della società Volley Team Bologna. Un primo e grosso ringraziamento è stato doverosamente rivolto a Roberta Li Calzi, assessore allo sport e bilancio, che ha fatto sì che questa presentazione avesse una meravigliosa cornice all’interno dello storico Palazzo d’Accursio, sede del comune dai primi anni del Trecento.

Proprio lei ha aperto la conferenza stampa mostrandosi molto attenta, come sempre, a tutto quello che è il panorama sportivo della città: “Sono molto felice di ospitare oggi la presentazione di questa realtà che da anni è presente sul nostro territorio. Con Roberto Sabbioni stiamo lavorando per la creazione del nuovo palazzetto, in zona Arcoveggio. L’ufficio tecnico del comune è in pari con tutti i lavori, speriamo di iniziare i cantieri il prima possibile. Sicuramente mi vedrete sugli spalti della Pallavicini per tifarvi e incitarvi visto la mia indole da ex sportiva, o meglio da sportiva”.

Il presidente Roberto Sabbioni ha potuto presentare ai giornalisti presenti quello che sarà il campionato che la squadra si sta preparando ad affrontare aggiungendo: “Questo ritorno in serie B1 rappresenta per noi tornare alla serie che qualche anno fa, per motivi economici, abbiamo dovuto abbandonare. Abbiamo giocato la finale promozione per salire in A2 e poi responsabilmente abbiamo preferito fare un passo indietro piuttosto che correre rischi. Oggi siamo pronti a tornare a calcare i campi della terza serie nazionale con una squadra creata ad hoc”.

È intervenuto durante l’evento anche l’allenatore della prima squadra Andrea Zappaterra: “Sono grato alla società per avermi confermato alla guida della prima squadra di pallavolo femminile di Bologna. Sono Ferrarese, ma bolognese di adozione. Ho giocato in questa città e sono innamorato dei bolognesi. Speriamo di regalare grandi emozioni al pubblico bolognese”. Il capitano, Emanuela Fiore, invece si è espressa così: “Il primo pensiero quando ho ricevuto la chiamata del presidente è stato: voglio tornare a Bologna per finire il lavoro interrotto qualche anno fa. Quando in una città ti senti a casa è il primo step per fare bene, a Bologna mi sento a casa e ho accettato subito la proposta. La squadra è pronta, stiamo creando un bel feeling tra tutte noi”.

Alessandro Baldini, presidente del comitato territoriale della FIPAV Bologna è intervenuto dicendo: “La società la conosco molto bene. Grazie all’amicizia che abbiamo, siamo riusciti a creare un’ottima sinergia per il Volley S3 sul territorio. Abbiamo l’obbiettivo di creare i pallavolisti e le pallavoliste del futuro. Quest’anno partirà un corso di Volley S3 al Pilastro, quartiere della città che era abbandonato da tempo dal nostro sport. Le collaborazioni tra istituzioni e realtà portano sempre vantaggi alla comunità”. L’evento è terminato con un aperitivo buffet organizzato nel bar della Sala Borsa, adiacente al palazzo del comune, che ha una storia molto importante da raccontare. Non resta che dare appuntamento al 9 ottobre, ai tifosi e appassionati, per il primo incontro della stagione alla Pallavicini (17:30) contro la Clementina 2020 Castelbellino.