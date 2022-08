Volley femminile B1: il programma pre-campionato della CSI CLAI Imola

Va delineandosi il percorso di preparazione della CSI CLAI Imola, organizzato da società e staff tecnico, per l’avvicinamento della prima squadra al prossimo campionato di Serie B1. La squadra, che quest’anno sarà allenata da Nello Caliendo, inizierà la sua preparazione il 24 agosto, con sessioni mattutine e pomeridiane previste nei giorni feriali. Il programma di preparazione prevede anche un calendario di incontri amichevoli, il primo dei quali è stato messo a calendario per mercoledì 14 settembre in casa contro la Libertas Volley Forlì alle ore 20:00. Tra le amichevoli definite c’è anche la partecipazione al Torneo Bar Ricchi di Campagnola Emilia. In sintesi, il calendario prevede due amichevoli contro Forlì, due contro Cesena, ed una in casa contro Ozzano, oltre alla partecipazione al Torneo Bar Ricchi. Questo è il programma completo:

Mercoledì 14 settembre; Ore 20:00; PalaRuscello Imola; Csi Clai Imola – Libertas Volley Forlì

Venerdì 16 settembre; Ore 19:00; Cesena; Volley Club Cesena – Csi Clai Imola

Mercoledì 21 settembre; Ore 20:00 PalaRuscello Imola; Csi Clai Imola – Pallavolo Ozzano

Venerdì 23 e Sabato 24; Campagnola Emilia; Trofeo Bar Ricchi

Mercoledì 28 settembre; Ore 20:00 PalaRuscello Imola; Csi Clai Imola – Volley Club Cesena

Venerdì 30 settembre; Ore 19:00; Forlì; Libertas Volley Forlì – Csi Clai Imola