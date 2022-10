Volley femminile B1: prova di forza della VTB Bologna che espugna il Carisport di Cesena

Il pronostico della vigilia rimane inalterato, il Volley Team Bologna espugna il Carisport di Cesena contro l’Angelini Cesena, infliggendo alle romagnole padrone di casa un severo 3-0. Le ragazze di coach Lucchi partono contratte e fanno scivolare via il primo set, diversi i parziali seguenti in cui mettono pressione alle avversarie ma poi sfumano nei momenti chiave di fine set. Fischio d’inizio e l’opposto avversario Fiore mette subito in chiaro le intenzioni emiliane con un attacco potente in diagonale; si gioca in equilibrio fino al muro di Benazzi che vale il 10-10, poi Bologna prende il largo con sei punti consecutivi.

Lucchi inserisce Conficoni, Bologna ha sempre la palla in testa e continua a macinare break, Gennari è l’ultima ad arrendersi; l’errore al servizio di D’Aurea chiude il parziale 14-25. Secondo set con dentro Parise al posto di D’Aurea, le bianconere crescono in difesa e prendono sicurezza in attacco; le due formazioni si inseguono, Benazzi chiude di prima intenzione una difesa emiliana troppo lunga (10-8), poi Bologna allunga e Lucchi effettua il doppio cambio inserendo la diagonale Conficoni-Pasini. Il baby opposto bianconero segna presto il suo primo punto in B1 con un attacco potente in parallela (15-17); l’errore di Bologna vale il 19-19, poi si gioca punto a punto, Calisesi difende tanto e Cesena sorpassa 23-22; due ricostruzioni imprecise sul finale di set rendono la vita facile a Bologna che non si lascia sfuggire l’occasione e chiude categorica 23-25.

Nell’ultimo set Cesena parte agguerrita costringendo le avversarie a forzare i colpi (7-3); il gioco al centro di Bologna con Neriotti è spavaldo ed è di nuovo parità (10-10), Polletta attacca forte in diagonale (17-18), il pallonetto di Benazzi da posto quattro vale il 19-19, poi Bologna strappa due punti consecutivi, Cesena sbaglia in più occasioni al servizio mentre le avversarie non sprecano più e vanno ad aggiudicarsi il match 22-25. Da rimarcare le ottime prestazioni di Neriotti (14 punti) e Boninsegna (12). Fra una settimana le bolognesi cercheranno di confermare il loro primato sul campo del Mosaico Ravenna, dunque ancora la Romagna farà da sfondo a questo inizio di campionato. Il tabellino del match:

ANGELINI CESENA-VOLLEY TEAM BOLOGNA 0-3 (14-25, 23-25, 22-25)

CESENA: Di Arcangelo 1, Caniato 1, Calisesi (L1), Gennari 7, Parise 6, D’Aurea 2, Benazzi 10, Polletta 4, Benazzi 15, Conficoni, Pasini 3; ne: Evangelisti (L2), Guardigli. All. Lucchi

BOLOGNA: Ristori 10, Boninsegna 12, Fiore 9, Pavani 4, Campisi 1, La Porta (L1), Neriotti 14, Tonelli 1, Saccani 3; ne: Taiani, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio. All. Angelescu