Volley femminile B1: quinta stagione di fila con la Clai Imola per Francesca Folli

È arrivato il giorno del rinnovo per Francesca Folli con la CSI CLAI Imola. Per l’ormai ventenne di Massalombarda questa sarà la quinta stagione consecutiva in maglia emiliana. È proprio la stessa Francesca ad esprimere la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Sono molto contenta di aver rinnovato. Mi sono presa il tempo necessario per valutare nuove possibili esperienze per me stessa e per la mia crescita, ma non ho mai escluso che fosse proprio Imola e Csi Clai l’ambiente giusto per questo mio obiettivo. Mi ero data una scadenza ed avevo messo dei paletti, ed alla fine non ho trovato una realtà che riuscisse ad accontentarmi. Imola resta per me l’ambiente ideale”.

Non è mancata una riflessione sulla nuova squadra: “Ho partecipato agli allenamenti tenuti dal nuovo allenatore Nello Caliendo tra fine maggio ed i primi di giugno, e mi è piaciuto molto lavorare con lui. Con le ragazze che sono rimaste il rapporto è ottimo, e sono sicura che anche con le nuove andrà tutto per il meglio. E comunque ripartire con quattro titolari della stagione scorsa è già un buon punto di partenza. Poi sicuramente in campo andrà chi se lo merita”.

La mente è concentrata tutta sulla stagione 2022-2023: “Sono molto carica e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare in palestra di creare un bel gruppo. Nel frattempo, mi terrò occupata con un po’ di beach e un po’ di green-volley in attesa di ricominciare a far sul serio”.