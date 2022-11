B1: la settima meraviglia della VTB Bologna, l’1-3 con Campagnola rafforza il primato

Sette come le meraviglie del mondo e i vizi capitali, ma anche come le vittorie consecutive della VTB Bologna. La formazione felsinea è l’assoluta dominatrice del girone D della B1 di volley femminile, un primato reso ancora più convincente dalla vittoria di ieri sul campo della OSGB Campagnola Emilia. Il team della bassa reggiana è partito forte contro la corazzata bolognese, giocando un set e mezzo ad un livello molto alto.

Il secondo parziale è stato perso a causa di poche accortezze delle padrone di casa nella gestione dei palloni più importanti, con Bologna che ha dimostrato invece di avere una concentrazione molto alta in qualsiasi momento della gara. Il 22-20 per Campagnola ha fatto immaginare un 2-0 impensabile per la vigilia, ma il break di 5-0 della VTB ha rimesso le cose a posto. Nella terza e nella quarta frazione di gioco, poi, non c’è stata storia, con le bolognesi capaci di creare gap molto ampi e impossibili da colmare.

C’è qualche numero che va comunque migliorato, come ad esempio quello delle battute sbagliate (12 quelle della VTB e 9 di Campagnola), mentre è andata meglio con gli ace (4-3), seppure di misura. Camilla Neriotti ha messo in mostra tutto il suo miglior repertorio, mettendo a referto la bellezza di 19 punti, ma non vanno messe in secondo piano le prove di Ristori Tomberli (16 punti all’attivo), Boninsegna (14) e Fiore (13), autentiche bocche da fuoco.

Fra una settimana arriverà a Bologna il fanalino di coda del girone D, la Pieralisi Jesi, un match sulla carta semplice e alla portata di mano, ma da non sottovalutare in alcun modo. Il tabellino del match:

CAMPAGNOLA EMILIA-VTB BOLOGNA 1-3 (25-22, 22-25, 16-25, 15-25)

CAMPAGNOLA: Oriente 2; Errichiello 10; Fanzini 11; Scalera 13; Fava 7; Secciani 7, Adani, Frignani, Trevisani, Solieri, Ferrari (L). N.E. Giaroli e Varini. All. Longagnani

BOLOGNA: Saccani 1; Fiore 13; Boninsegna 14; Ristori Tomberli 16; Neriotti 19; Pavani 10, Campisi, Laporta (L). N.E. Bernardeschi, Tonelli, Taiani, Dall'Olmo Casadio, Cavalli (L). All. Zappaterra