Volley femminile B1, una settimana cruciale per la CLAI Imola

Prosegue senza sosta il pre-campionato della Csi Clai Imola, in attesa dell’inizio del campionato previsto per sabato 8 ottobre. Dopo quattro settimane di intenso lavoro atletico e tecnico in palestra, nei prossimi giorni la squadra imolese affronterà infatti sul campo alcuni test amichevoli piuttosto interessanti, che forniranno allo staff guidato da Nello Caliendo ulteriori indicazioni riguardo allo stato di forma generale della squadra e alla conoscenza acquisita da parte delle giocatrici dei nuovi sistemi di gioco proposti.

Mercoledì 21 settembre al PalaRuscello ospite di turno sarà la Pallavolo Ozzano, squadra iscritta al campionato di serie B2 per la stagione 2022/23 che annovera tra le proprie fila Vittoria Gherardi, Serena Pedrazzi ed Irene Cardinali, a lungo protagoniste sul parquet con la maglia della Clai e per le quali si preannuncia quindi una serata colma di forti emozioni nella sfida alle ex compagne. Inizio dell’amichevole previsto per le ore 20 con ingresso libero per il pubblico.

Venerdì 23 e sabato 24 settembre, la compagine imolese sarà invece impegnata in un allenamento congiunto, denominato “Trofeo Bar Ricchi”, che vedrà la partecipazione di Campagnola (RE), San Damaso Volley (MO) e Spakka Volley (VR), tutte formazioni molto attrezzate e di buon livello che al pari della Clai disputeranno il campionato di serie B1 a partire dal prossimo mese.

Il programma della manifestazione prevede la disputa delle semifinali nella giornata di venerdì 23, con Campagnola e San Damaso che si sfideranno sul campo della formazione reggiana, mentre Clai e Spakka Volley scenderanno in campo nell’impianto della vicina Reggiolo (RE). Entrambe le semifinali avranno inizio alle ore 21 e saranno disputate al meglio dei 5 set. Nella giornata di sabato 24 saranno invece giocate le finali del trofeo amichevole; quella per il terzo posto tra le due perdenti inizierà alle ore 17,30, seguita dalla finalissima tra chi al contrario si sarà aggiudicato le gare della serata precedente.